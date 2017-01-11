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Российские спецслужбы обладают информацией, компрометирующей избранного президента США Дональда Трампа. Как передает CNN, ссылаясь на собственные источники, об этом говорится в секретной части доклада, представленного 6 января американской разведкой Трампу и Бараку Обаме. Информация якобы была представлена в двухстраничном документе, приложенном к отчету.

В документе, по данным источников телеканала, говорится о том, что Москва собирала материалы как на демократов и кандидата в президенты Хиллари Клинтон, так и на республиканцев и Трампа, однако опубликовала лишь ту часть, которую сочла нужной.

Компромат, говорится в публикации, был получен от бывшего сотрудника британской разведки MI6, работавшего в России в 90-х годах получившего информацию от неких российских источников. Достоверность информации сейчас проверяет ФБР.

Публикация резюме должна была продемонстрировать, что у России была "информация, потенциально опасная для обеих политических партий, но выпустила она только ту, что нанесла ущерб Хиллари Клинтон и демократам".

Позже издание Buzzfeed опубликовало полный текст документа, легшего в основу публикации CNN. В комментарии к публикации отмечается, что документ содержит множество "непроверенной, неподтвержденной и потенциально непроверяемой информации", а также очевидные ошибки.

В документе среди прочего утверждается, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург.

Сам Трамп назвал публикацию компромата на него "фейковыми новостями". "Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм", – написал политик в своем твиттере.

В WikiLeaks опубликованный документ назвали "неправдоподобным". "35-страничный файл PDF о Трампе, опубликованный Buzzfeed, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты неправдоподобны", - говорится в твиттере организации.

6 января на сайте Аппарата директора Национальной разведки США была выложена несекретная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем говорится, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Обама и Дональд Трамп были ознакомлены с полной версией доклада.

Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и поддержку ее соперника Трампа. "Мы твердо уверены в этих выводах", - подчеркивается в докладе.

Россия, говорится в докладе, стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму.