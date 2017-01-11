О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.257926.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.257926.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Спецслужбы, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость CNN: У российских спецслужб есть компромат на Трампа

11.01.2017
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Реклама
статья Статья

Разведка и неведение

Разведку ждут кардинальные кадровые и, вероятно, структурные перемены. Тема "русских хакеров" по большому счету закрыта. Она останется в политическом лексиконе в виде мантры, журналисты будут приглядывать за выборами в Европе в надежде обнаружить русский след, но лично для Трампа опасность миновала.

Владимир Абаринов
09.01.2017

Российские спецслужбы обладают информацией, компрометирующей избранного президента США Дональда Трампа. Как передает CNN, ссылаясь на собственные источники, об этом говорится в секретной части доклада, представленного 6 января американской разведкой Трампу и Бараку Обаме. Информация якобы была представлена в двухстраничном документе, приложенном к отчету.

В документе, по данным источников телеканала, говорится о том, что Москва собирала материалы как на демократов и кандидата в президенты Хиллари Клинтон, так и на республиканцев и Трампа, однако опубликовала лишь ту часть, которую сочла нужной.

Компромат, говорится в публикации, был получен от бывшего сотрудника британской разведки MI6, работавшего в России в 90-х годах получившего информацию от неких российских источников. Достоверность информации сейчас проверяет ФБР.

Публикация резюме должна была продемонстрировать, что у России была "информация, потенциально опасная для обеих политических партий, но выпустила она только ту, что нанесла ущерб Хиллари Клинтон и демократам".

Позже издание Buzzfeed опубликовало полный текст документа, легшего в основу публикации CNN. В комментарии к публикации отмечается, что документ содержит множество "непроверенной, неподтвержденной и потенциально непроверяемой информации", а также очевидные ошибки.

В документе среди прочего утверждается, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург.

Сам Трамп назвал публикацию компромата на него "фейковыми новостями". "Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм", – написал политик в своем твиттере.

В WikiLeaks опубликованный документ назвали "неправдоподобным". "35-страничный файл PDF о Трампе, опубликованный Buzzfeed, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты неправдоподобны", - говорится в твиттере организации.

6 января на сайте Аппарата директора Национальной разведки США была выложена несекретная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем говорится, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Обама и Дональд Трамп были ознакомлены с полной версией доклада.

Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и поддержку ее соперника Трампа. "Мы твердо уверены в этих выводах", - подчеркивается в докладе.

Россия, говорится в докладе, стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму.

Оставить комментарий Обсудить
11.01.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Битва со взломом

Владимир Абаринов, 30.12.2016

Резких шагов от "хромой утки" Барака Обамы никто уже не ожидал - это не отвечало бы американской традиции и его обещанию обеспечить гладкий переход власти. Но последствия наступили. "Хромая утка" решила оставить "задел" на будущее. Санкционный список дополнен названиями таких организаций, как ГРУ и ФСБ. Из США выдворяются 35 дипломатов.

новость Новости по теме
10.01.2017 Американские сенаторы предлагают расширить санкции против России →
10.01.2017 Сенаторы США создадут независимую комиссию для расследования кибератак →
10.01.2017 Минфин США включил Бастрыкина и Лугового в "список Магнитского" →
09.01.2017 Обама: Я недооценил влияние дезинформации и кибератак на открытое общество →
08.01.2017 Трамп признал роль России в хакерских атаках на избирательную систему США →
07.01.2017 Разведка США: Вмешаться в ход нашей президентской кампании приказал лично Путин →
02.01.2017 В Конгрессе США намерены помешать Трампу отменить санкции против России →
31.12.2016 Трамп одобрил решение Путина не высылать американских дипломатов →
30.12.2016 Путин: Мы не будем опускаться до уровня "кухонной" дипломатии →
30.12.2016 МИД предложил объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата →
29.12.2016 США ввели санкции против России в связи с кибератаками и притеснениями дипломатов →
29.12.2016 Трамп призвал США "заняться своей жизнью" вместо введения санкций →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Голый народ
Виталий Портников
статья Русские хакеры: конец саги
Владимир Абаринов
новость Савченко: списки на обмен
Надежда Савченко в Москве. Фото: Грани.Ру
в блоге Пархоменко и Троцкий
383
РЕКЛАМА
Loading...
новость Хасанов: на зону на носилках
Тагир Хасанов и его адвокат. Кадр трансляции из СИЗО
новость Умер Алексей Яблоков
Алексей Яблоков. Фото с сайта www.greenworld.org.ru
новость Трамп помог Тимченко
Геннадий Тимченко. Фото: ccifr.ru
новость Пархоменко исключили из ПЕН-центра
Сергей Пархоменко. Фото с личной страницы
новость Полтавченко: Исаакий отдаем РПЦ
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
новость Тайный Герой России
Марат Ахметшин. Источник: shahrikazan.com
новость Смерть в колонии
Руслан Сайфутдинов. Фото: znak.com
новость Клыха везут в Челябинск
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
новость Покушение на Ким Чен Ына
Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp
новость Конфликты в сирийском небе
Российский бомбардировщик в Сирии. Кадр телеканала "Звезда"
в блоге Поэт про себя
383
новость Резервный фонд сократился вдвое
Минфин России. Фото: minfin.ru
статья Победа Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Крым: аресты мусульман продлены
Энвер Мамутов. Кадр "Громадського ТБ"
в блоге Чудо русской крутизны
383
новость Ростов: избиение журналиста КУ
Владислав Рязанцев. Фото Граней.Ру