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Избранный президент США Дональд Трамп призвал США "заняться своей жизнью". Как пишет The Washington Post, таким образом он ответил на вопрос журналистов о планах ввести новые санкции в отношении России за хакерские атаки.

"Нам следует заняться своей жизнью. Я думаю, компьютеры очень сильно осложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто не знает, что происходит", - сказал Трамп.

Также избранный президент заявил, что ничего не слышал о недавнем заявлении сенатора-республиканца Линдси Грэма, призвавшего наложить жесткие санкции за кибератаки на Россию и лично президента Владимира Путина.

"Я не знаю, что он делает. Я не говорил с ним. Как вы знаете, он (Грэм. - Ред.) бегает от меня", - заметил он.

Накануне The Washington Post, ссылаясь на неких высокопоставленных чиновников, написала, что администрация Барака Обамы намерена ввести новые экономические санкции в отношении России за вмешательство в президентские выборы. Ожидается, что о некоторых из этих мер может быть объявлено до конца недели.

По данным источников издания, речь может идти как об экономических санкциях, так и мерах на дипломатическом уровне, а также операциях в киберпространстве, в том числе и тайных.

Как говорится в материале, для введения некоторых ограничительных мер в Вашингтоне намерены пересмотреть указ, дающий президенту полномочия отвечать на кибератаки, осуществленные из-за рубежа. При этом в документе не говорится о кибероперациях, ставящих целью повлиять на президентские выборы.

По данным американских СМИ, за последние четыре месяца в Вашингтоне рассматривалось несколько вариантов ответа на российские кибератаки, однако все они были отклонены как неэффективные или излишне рискованные. Один из вариантов предполагал разоблачение связей Владимира Путина с олигархами. Однако ряд помощников Обамы забраковал эту идею, пояснив, что такое разоблачение не станет для россиян потрясением.