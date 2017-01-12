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Также: Россия, Президент, США, Российско-американские отношения, Мир, Политика, Общество | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков

новость Больше лада

Песков: Путин и Трамп поладят между собой
12.01.2017
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
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Москва надеется, что президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп поладят между собой. Как передает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Действительно, в Москве надеются, что наши президенты поладят", - сказал Песков.

Он напомнил слова Трампа о готовности к диалогу с Москвой. "Это не значит, что это готовность согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно, - заметил Песков. - Такого в Москве не ожидают. Но вести диалог - то, на что стоит надеяться, и то, что поможет нам искать выход из многих сложных ситуаций".

По словам Пескова, в Кремле считают, что взаимного уважения между Россией и США должно быть гораздо больше, чем сейчас.

"Президент Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров, - отметил чиновник. - Но это уважение может быть только взаимным. Односторонним оно быть не может".

Накануне, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Трамп заверил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан. Избранного президента спросили, согласен ли он с тем, что Владимир Путин пытался помочь ему выиграть гонку. "Если Путину нравится Дональд Трамп, я рассматриваю это как свой капитал, а не как долговое обязательство", - ответил Трамп.

В сентябре 2016 года Трамп, выступая на форуме ветеранов, пообещал, что в случае победы на выборах у него будут "очень, очень хорошие отношения" с Путиным и с Россией. Говоря о российском президенте, Трамп напомнил, что рейтинг одобрения составляет 82 процента. "Я думаю, раз он называл меня блестящим, я приму этот комплимент, ладно? Я думаю, что смогу с ним поладить, - сказал Трамп. - В рамках этой (российской. - Ред.) системы он был гораздо лучшим лидером, чем наш президент".

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12.01.2017

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