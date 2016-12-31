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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Президент, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин

новость Взаимозачет

Трамп одобрил решение Путина не высылать американских дипломатов
31.12.2016
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
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Дональд Трамп одобрил решение Владимира Путина отложить высылку из России американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США. Об этом избранный президент написал в твиттере.

"Отличный ход (В.Путина) с отсрочкой - я всегда знал, что он очень ловкий (smart)", - написал Трамп.

Кроме того, избранный президент отметил, что телеканалы CNN и NBC проигрывают России на информационном поле. "Русские обыгрывают CNN и NBC как дураков, на это смешно смотреть, а они даже не догадываются", - написал Трамп. По его мнению, только Fox News полностью понимает ситуацию.

В четверг Госдепартамент США объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух "посольских дач" в Нью-Йорке и Мэриленде. Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении ГРУ, ФСБ троих его заместителей и двоих российских хакеров. Под ограничительные меры подпали также ГРУ, ФСБ и три компании, специализирующееся в области компьютерной безопасности. Отмечалось, что эти действия приняты "в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в связи с преследованием наших дипломатов за рубежом".

В России болезненно отреагировали на эти санкции. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил сожаление, что администрация Обамы заканчивает свой срок "антироссийской агонией". В пятницу российский МИД внес предложение президенту объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата.

Российский президент расценил новые американские санкции как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений". Однако Путин заявил, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии и принимать ответные меры в виде высылки сотрудников посольства США и ограничения их доступа к местам отдыха.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа", - говорилось в заявлении Путина. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль".

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31.12.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 30.12.2016
в блоге В Кремле любят детей

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