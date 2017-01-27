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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Джон Маккейн

новость Отмена отменяется

Трамп: Пока рано говорить об отмене санкций против России
27.01.2017
Тереза Мэй и Донадьд Трамп. Кадр CNN
Тереза Мэй и Донадьд Трамп. Кадр CNN
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Пока еще рано говорить об отмене санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает Би-Би-Си.

"Пока рано говорить об этом", - сказал американский президент.

На пресс-конференции Мэй заявила, что будет настаивать на сохранении антироссийских санкций до полного выполнения минских договоренностей.

Еще до встречи с Трампом Мэй призвала США налаживать отношения с Россией Владимира Путина, но все же опасаться ее. "Когда речь идет о России, важно помнить пример президента Рейгана, который во время переговоров с советским лидером Михаилом Горбачевым действовал по пословице "Доверяй, но проверяй". Что касается президента Путина, мой совет - налаживать отношения, но быть настороже", - сказала Мэй в ходе своего выступления на съезде Республиканской партии США.

В пятницу сенатор Джона Маккейн заявил, что Трамп должен положить конец спекуляциям вокруг снятия антироссийских санкций. "Ради национальной безопасности Америки и наших союзников, я надеюсь, что президент Trump положит конец этим спекуляциям и откажется от такого безрассудного курса. Если он этого не сделает, я буду работать с моими коллегами над тем, чтобы придать санкция против России статус закона", - написал сенатор.

За последние три года под руководством Владимира Путина Россия аннексировала Крым, вторглась на Украину, угрожала союзникам США по НАТО, вмешалась в конфликт в Сирии, "оставляя за собой след смерти, разрушений и невыполненных обещаний", подчеркнул Маккейн. Сенатор назвал "вопиющей демонстрацией пренебрежения и неуважения к нашей нации" попытки вмешательства России в избирательный процесс в США.

"У каждый из наших последних трех президентов были большие надежды на построение партнерских отношений с российским правительством. Каждая попытка оказалась неудачной, но не из-за отсутствия доброй воли и усилий со стороны США, а потому, что Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в нас в качестве своего врага. Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с ИГ. Он считает, что укрепление России означает ослабление Америки. Президент Трамп должен помнить об этом, когда он говорит с Владимиром Путиным. Он должен помнить о том, что человек на другом конце линии является убийцей и бандитом, который стремится подорвать интересы национальной безопасности США на каждом шагу. Для нашего верховного главнокомандующего думать иначе было бы наивно и опасно", - отметил Маккейн.

В пятницу журналист американского издания Politico Сьюзен Глассер со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в администрации Трампа готовят указ об односторонней отмене антироссийских санкций. "Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса) Тиллерсона госсекретарем?" - написала Глассер. В следующем твите она уточнила: "Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке".

Позже советник президента США Келлиэнн Конуэй на вопрос о возможной отмене санкций ответила: "Все это находится на рассмотрении".

В Кремле не знают, насколько верна информация о подготовке документа об отмене санкций соответствует действительности. "Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности", - <сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков также подтвердил сообщения о том, что в субботу, 28 января, состоится первый телефонный разговор Владимира Путина с Трампом. "Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений", - сказал Песков, отметив, что не стоит ожидать от первого телефонного разговора "субстантивных контактов по всему периметру".

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27.01.2017
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Владимир Абаринов

Он их даже не представляет

Владимир Абаринов, 23.01.2017

Фраза, брошенная Трампом в ответ на протесты, очень характерна и опасна. То же говорила российская власть "болотникам": президент избран, после драки кулаками не машут. Да, президент избран, но это не значит, что он теперь может делать все что угодно. Именно гражданское общество должно помешать ему демонтировать завоевания американской либеральной революции 60-х годов.

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