Реклама

Пока еще рано говорить об отмене санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает Би-Би-Си.

"Пока рано говорить об этом", - сказал американский президент.

На пресс-конференции Мэй заявила, что будет настаивать на сохранении антироссийских санкций до полного выполнения минских договоренностей.

Еще до встречи с Трампом Мэй призвала США налаживать отношения с Россией Владимира Путина, но все же опасаться ее. "Когда речь идет о России, важно помнить пример президента Рейгана, который во время переговоров с советским лидером Михаилом Горбачевым действовал по пословице "Доверяй, но проверяй". Что касается президента Путина, мой совет - налаживать отношения, но быть настороже", - сказала Мэй в ходе своего выступления на съезде Республиканской партии США.

В пятницу сенатор Джона Маккейн заявил, что Трамп должен положить конец спекуляциям вокруг снятия антироссийских санкций. "Ради национальной безопасности Америки и наших союзников, я надеюсь, что президент Trump положит конец этим спекуляциям и откажется от такого безрассудного курса. Если он этого не сделает, я буду работать с моими коллегами над тем, чтобы придать санкция против России статус закона", - написал сенатор.

За последние три года под руководством Владимира Путина Россия аннексировала Крым, вторглась на Украину, угрожала союзникам США по НАТО, вмешалась в конфликт в Сирии, "оставляя за собой след смерти, разрушений и невыполненных обещаний", подчеркнул Маккейн. Сенатор назвал "вопиющей демонстрацией пренебрежения и неуважения к нашей нации" попытки вмешательства России в избирательный процесс в США.

"У каждый из наших последних трех президентов были большие надежды на построение партнерских отношений с российским правительством. Каждая попытка оказалась неудачной, но не из-за отсутствия доброй воли и усилий со стороны США, а потому, что Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в нас в качестве своего врага. Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с ИГ. Он считает, что укрепление России означает ослабление Америки. Президент Трамп должен помнить об этом, когда он говорит с Владимиром Путиным. Он должен помнить о том, что человек на другом конце линии является убийцей и бандитом, который стремится подорвать интересы национальной безопасности США на каждом шагу. Для нашего верховного главнокомандующего думать иначе было бы наивно и опасно", - отметил Маккейн.

В пятницу журналист американского издания Politico Сьюзен Глассер со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в администрации Трампа готовят указ об односторонней отмене антироссийских санкций. "Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса) Тиллерсона госсекретарем?" - написала Глассер. В следующем твите она уточнила: "Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке".

Позже советник президента США Келлиэнн Конуэй на вопрос о возможной отмене санкций ответила: "Все это находится на рассмотрении".

В Кремле не знают, насколько верна информация о подготовке документа об отмене санкций соответствует действительности. "Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности", - <сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков также подтвердил сообщения о том, что в субботу, 28 января, состоится первый телефонный разговор Владимира Путина с Трампом. "Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений", - сказал Песков, отметив, что не стоит ожидать от первого телефонного разговора "субстантивных контактов по всему периметру".