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Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн раскрыл содержание разговора с российским послом Сергеем Кисляком. В в интервью The Daily Caller News Foundation Флинн заявил, что не затрагивал тему антироссийских санкций.

"Разговор был не о санкциях, а о тех 35 людях, которые были высланы. И вот как в итоге все обернулось", - рассказал Флинн.

По его словам, в разговорах с послом он "не переходил черту". "Если бы это произошло, ФБР схватило бы меня за глотку, а мой допуск был бы отозван. Никаких границ я не переходил", - добавил Флинн.

"Это было, по сути, так: "Я знаю, что это произошло. Мы изучим все". Я никогда не говорил ничего в духе: "Мы собираемся пересмотреть санкции" или что-то в этом роде", - отметил бывший советник президента.

Вместе с тем Флинн заявил, что гораздо больше его беспокоит ситуация с утечками секретной информации, в частности о беседах политиков, в прессу. "В некоторых случаях речь идет о вещах, которые были вынесены за пределы засекреченной системы и затем переданы журналистам. Это преступление", - считает Флинн.

"Вы называете это утечками, но это самое настоящее уголовное преступление, а не просто подмигивание или кивок", - добавил он.

Бывший советник Трампа пояснил, почему не боролся за сохранение своего поста. "Я не сопротивлялся, потому что я не такой парень. Я за кулисами. Я всегда был за кулисами. Но это смешно. Это просто вышло из-под контроля. Я стал международной знаменитостью по ошибке", - пояснил он.

В понедельник Флинн ушел в отставку, после того как выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре прошлого года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

Когда информация о беседах попала в СМИ, американский чиновник первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась".

Cенатор-демократ Бен Кардин уже заявил, что для расследования "дела Флинна" необходимо создать независимую комиссию, аналогичную той, которая была сформирована для расследования терактов 11 сентября 2001 года.