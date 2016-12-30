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Также: Президент, Россия, Российско-американские отношения, США, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин, Дональд Трамп

новость Мы с вами в расчете

Путин: Мы не будем опускаться до уровня "кухонной" дипломатии
30.12.2016
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
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Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии и принимать ответные меры в виде высылки сотрудников посольства США и ограничения их доступа к местам отдыха. Об этом говорится в заявлении Владимира Путина, опубликованном пресс-службой Кремля.

Российский президент расценил новые американские санкции как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений". Однако, по словам Путина, в Москве надеются на изменение ситуации после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа", - говорится в заявлении.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль", - говорится в документе.

Накануне Госдепартамент США объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух "посольских дач" в Нью-Йорке и Мэриленде. Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении ГРУ, ФСБ троих его заместителей и двоих российских хакеров. Под ограничительные меры подпали также ГРУ, ФСБ и три компании, специализирующееся в области компьютерной безопасности. Отмечалось, что эти действия приняты "в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в связи с преследованием наших дипломатов за рубежом".

Президент Барак Обама заявил, что все американцы должны быть обеспокоены действиями России. "Эти хищения данных и раскрытие информации могли быть осуществлены только под руководством самых высоких уровней российской власти", - отметил он.

В России болезненно отреагировали на эти санкции. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил сожаление, что администрация Обамы заканчивает свой срок "антироссийской агонией". К сообщению, опубликованному в личном твиттере, Медведев добавил аббревиатуру RIP, что расшифровывается как Rest in peace ("покойся с миром"). Подобные надписи обычно наносят на надгробные памятники.

В пятницу российский МИД внес предложение президенту объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что из России будут высланы 31 сотрудник посольства в Москве и четверо из генконсульства в Петербурге.

"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений, - подчеркнул Лавров. - Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и их складом на улице Дорожная"

Министр подчеркнул, что обвинения США во вмешательстве России на государственном уровне в выборы безосновательны. "Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинять нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение", - сказал Лавров.

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30.12.2016

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