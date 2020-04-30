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Также: Портников, Россия, История, Колонки, Политика, Общество | Персоны: Виталий Портников, Иосиф Сталин, Владимир Путин

статья Россия Путина, Россия Сталина

Виталий Портников, 30.04.2020
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Мозаика в православном соборе ВС РФ в парке "Патриот". Фото: "МБХ медиа"

Каждый День Победы в путинской России - это самая настоящая агрессия.

Агрессия Сталина.

Свергнутый с пьедесталов генералиссимус то мелькнет на плакате, то напомнит о себе цитатой в метрополитене, то появится в высказываниях того или иного чиновника или штатного пропагандиста - в роли мудрого освободителя человечества. Теперь вот и на фреске в строящемся храме Вооруженных сил России, в окружении собственных военачальников, а также товарищей Путина В.В., Шойгу С.К., Патрушева Н.П. и других официальных лиц. Однако, если призадуматься, даже это кощунственное появление истребителя церкви и веры в православном храме, даже фреска вписывается в общий ряд. Это такой Сталин исподтишка. Вроде бы его нет, но он все же есть. И не один, а в ряду прочих победителей в войне. Начальник товарища Жукова Г.К., предшественник товарища Путина В.В., ничего личного, ничего лишнего.

"Лишнее" в этом году началось с символического переименования городов - но каких! Периферийных. Чужих. Но оккупированных. Кремль еще с брежневских времен хочет вернуться к сталинским названиям, но стыдится запачкаться в крови. Именно поэтому регулярно возникают все эти потуги, все эти намерения вновь обозвать Волгоград "историческим именем Сталинград", игнорируя настоящее имя Царицына - города, под которым полководческая немощь Сталина раскрылась в полной мере. Но страх всегда останавливает, и Волгоград остается Волгоградом - хотя теперь шесть дней в году называется Сталинградом. Такое решение еще семь лет назад приняла местная дума. И ничего, проглотили. 9 мая Волгоград - это Сталинград. Но не он один.

Теперь, по решению главы "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина оккупированный Донецк тоже будет наименовываться на праздники своим позабытым именем Сталино. А оккупированный Цхинвали по решению главы Южной Осетии Анатолия Бибилова будет называться осетинским вариантом своего советского наимененования - Сталинир. Еще один находящийся под российской оккупацией город - украинский Луганск - вернет себе "праздничное название" Ворошиловград. При этом в Донецке одним переименованием не ограничиваются: подыскивают место для восстановления памятника Сталину.

В то время как Украина освобождается от Ленина, Россия метит оккупированные территории Сталиным. Метит не случайно - вождь все еще остается чекистским кумиром, и хозяева современной российской жизни пытаются понять, готово ли общество принять эту ползучую сталинизацию. Праздничные города, памятник в "сражающемся Донецке", где-нибудь рядом с Моторолой, потом - памятник в Волгограде. И, глядишь, на 80-летие Победы можно будет уже и переименовать Волгоград, и вернуть генералиссимуса на причитающийся ему постамент, по недоразумению занятый маршалом Жуковым. Это и есть та Россия, которой им хочется. Россия Путина, Россия Сталина.

Я открою окно, я высунусь,
Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!
Вижу: бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведет процессию!
Он выходит на место лобное -
Гений всех времен и народов! -
И, как в старое время доброе,
Принимает парад уродов!

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Виталий Портников, 30.04.2020
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 24.04.2020
в блоге С нами Сталин и Христос
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