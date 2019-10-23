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Директор Службы внешней разведки и по совместительству глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин разразился статьей в сербской газете "Вечерние новости" к 75-летию освобождения Белграда. Юбилейный текст полон искажений и умолчаний.

Например, указывая, что "в знаменитом воззвании к всенародному восстанию от 4 июля 1941 г. лидер партизан Иосип Броз Тито обратился к сербам, хорватам, словенцам, черногорцам и македонцам в том числе с призывом: "Не позволим по нашим дорогам перевозить военные припасы и иные средства, которые служат фашистским ордам в их борьбе против Советского Союза", Нарышкин ничего не говорит о том, что Тито был главой коммунистической партии Югославии и представителем Коминтерна в этой стране. Поэтому он и призвал к борьбе против германских и итальянских оккупантов только после нападения Германии на СССР. До этого, в короткий период советско-германской дружбы, Коминтерн по требованию Сталина запрещал компартиям вести открытую борьбу против Германии и ее союзников и коммунистическая пропаганда делала упор на ответственность Англии и Франции за Вторую мировую войну.

Рассказывая о действовавшем в Югославии во время войны героическом советском разведчике Леониде Линицком, Нарышкин забыл упомянуть, что мать Линицкого была расстреляна в рамках "польской операции" НКВД как "польская шпионка". Да и сам Леонид Леонидович, судя по ряду признаков, отправился в мир иной не без помощи своих коллег из советской разведки. Он скончался в январе 1954 года от внезапной остановки сердца в одной из капиталистических стран, где находился с нелегальной разведывательной миссией. При этом тело Линицкого было доставлено в СССР и захоронено в Москве на Ваганьковском кладбище.

Как раз в это время советская внешняя разведка в составе МВД, а потом КГБ занималась ликвидацией тех зарубежных резидентов, которые считались ненадежными из-за предполагаемых связей с поверженным Берией (некоторые из них, вроде Владимира Петрова (Афанасия Шорохова) в Австралии, догадались, что их ждет, и успели сбежать). Внезапная остановка сердца - наиболее распространенная причина смерти в случае применения яда. А тело могли срочно эвакуировать в СССР, чтобы не допустить проведения судебно-медицинской экспертизы, которая могла бы обнаружить следы яда. За операцией Петрова и Боширова стоит богатая историческая традиция.

Нарышкин старательно перечисляет все то, что в 1944 году советская авиация перебросила югославским партизанам: 1758 тонн грузов с вооружениями, боеприпасами, обмундированием и медикаментами и более 2600 советских военных специалистов и медицинских работников. Но забывает о том, что советские войска не только помогали армии Тито освободить Белград, но за месяц пребывания на сербской земле отметились и другими поступками, о которых сейчас в России очень не любят вспоминать. В октябре 1944 года советские солдаты в Сербии изнасиловали 121 женщину и 111 из них убили. Вероятно, изнасилованных было значительно больше - несколько сотен или даже тысяч. Просто большинство жертв не заявили о преступлении.

В Москву от Тито отправилась делегация, в составе которой был и будущий известный диссидент, а тогда партизанский генерал Милован Джилас. По его словам, утверждения членов делегации о том, что Красная Армия грабит, убивает и насилует, тогда как британские военнослужащие, представители буржуазной армии, находящиеся на территории Югославии, ничего подобного не делают, на Сталина не произвели никакого впечатления. Будущий генералиссимус обвинил Джиласа и его товарищей в оскорблении Красной Армии и снисходительно заметил, что солдаты, прошедшие с боями от Сталинграда до Балкан, должны иметь возможность расслабиться. В дальнейшем они "расслаблялись" подобным образом и в других освобождаемых странах Европы.

А еще Нарышкин пишет: "После того как войска союзников покинули Югославию, НОАЮ к концу 1944 г. окончательно очистила страну от немцев". Тут действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса должен поправить любой грамотный школьник. Сараево югославские партизаны освободили только 2 мая 1945 года, а Загреб - только 8 мая, в рамках общей капитуляции вермахта. Помню, как на школьных уроках истории на доске развешивались соответствующие карты, где все эти даты были указаны.

Глава СВР призывает сохранять историческую память в имперско-советской трактовке, без Сталина - агрессора и пособника Гитлера, без преступлений Красной Армии и НКВД и без последующего установления коммунистических тоталитарных режимов. Но в Европе и во всем мире обо всем этом слишком хорошо помнят. Нарышкинские угрозы насчет того, что Литва, обличающая пакт Молотова - Риббентропа, рискует лишиться Вильнюса и его окрестностей, а Польша - Силезии и Восточной Пруссии, звучат просто смешно. Ведь юридически послевоенные границы в Европе были установлены не секретными протоколами к советско-германским договорам 1939 года, а решениями Ялтинской и Потсдамской конференций и межгосударственными соглашениями с участием СССР, чьим правопреемником считает себя современная Россия.

Нарышкинский исторический экскурс завершается ритуальным донесением о провале попыток Вашингтона построить "однополярный мир на обломках других государств". Об этом же любят говорить Путин, Лавров и Шойгу. С чем связано их ликование, для меня остается загадкой. Ведь обе мировые войны как раз и возникли в условиях многополярного мира. Неужели Путин и его министры всерьез хотят третьей мировой?