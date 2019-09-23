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В годовщину совместного парада советских и гитлеровских войск в Бресте, проведенного после успешного совместного захвата Польши, МИД РФ выступил с заявлением, в котором высоко оценил пакт Молотова-Риббентропа. Заявление содержит ставший уже обычным для кремлевских пропагандонов набор штампов о вынужденности его подписания. Ну и не только о вынужденности. О выгодах, конечно, тоже.
Это как если бы МИД Германии высоко оценил окончательное решение еврейского вопроса как вынужденную меру в условиях войны, развязанной против Германии англо-французским империализмом. Или как если бы Госдепартамент США высоко оценил плантационное рабство и работорговлю, сыгравшие важную позитивную роль в развитии цивилизации.
Дело не в том, что "аргументы" поклонников пакта, базирующиеся на формуле "а без него было бы еще хуже", рассыпаются при первом же столкновении с историческими фактами. Дело в том, что есть люди, для которых мерзость всегда однозначна, а есть люди, для которых - нет.
Вот есть исторический факт. В СССР за 1937-1938 годы, когда в стране был мир и вроде даже как относительный порядок, было по политическим обвинениям расстреляно от 700 до 800 тысяч человек. И одним достаточно знать эту цифру, чтобы оценивать этот факт совершенно однозначно. А другие будут рассказывать, что "время было такое, сынок". То же самое относится и к оценке Холокоста. Нет, вы все-таки постарайтесь себе представить, как в современной германской школе учитель рассказывает детям про то, что с "окончательным решением" не все было так однозначно. Что и все остальные не были белыми и пушистыми. Да и вообще то, что в столь сложных условиях удалось в столь короткий срок подготовить и провести столь масштабную операцию, должно быть предметом национальной гордости.
Заявление МИДа бесчестит мою страну. Выставляет ее перед всем миром страной моральных уродов. Вызывает жгучий стыд у любого нормального российского гражданина. И мы не намерены мириться с этим позором. Мы не успокоимся, пока этот позор не будет смыт. Пока виновные в нем за него не ответят.
Почему же путинская клика столь маниакально стремится оправдать пакт Молотова-Риббентропа, несмотря на это всемирное позорище? О некоторых причинах мне уже приходилось говорить, и не раз. О том, что, выискивая оправдания преступлениям сталинского режима, как внутриполитическим, так и внешнеполитическим, режим нынешний стремится утвердить в общественном сознании принцип неподсудности государства людишкам. О том, что, как и любой другой фашистский режим, путинский режим стремится освободить собственный народ от химеры совести. Чтобы использовать его как материал для новых преступлений.
Но есть еще одна причина. Сговор Сталина и Гитлера о разделе "сфер интересов", о том, какие из третьих государств целесообразно сохранить, а какие нет, является для Путина и его приспешников идеалом модели международных отношений. Именно эту модель отношений навязывает Путин своим "западным партнерам".
Малые страны являются для "великих держав" не партнерами, а пищей. Так было всегда. Так будет всегда. "Так было - так будет", - внушает россиянам путинский телевизор. "Так было - так будет", - заявляет всему миру российский МИД. Этой фразой прославился царский министр внутренних дел, вызванный в Государственную думу для объяснений, когда нанятая частной компанией рота солдат расстреляла рабочих Ленских золотых приисков, шедших жаловаться местному прокурору. В мире должны найтись силы, которые ответят Путину словами большевика - депутата III Государственной думы: "Так было, но так не будет".
80 лет назад по предварительной договоренности с Гитлером Сталин ввел Красную Армию в Польшу, торопясь получить причитающееся СССР по пакту Молотова - Риббентропа. В советской историографии это называлось "Освободительный поход Красной Армии в Западную Белоруссию и Западную Украину". На самом деле это была ничем не спровоцированная агрессия и настоящий удар в спину польской армии, мужественно сражавшейся против превосходящих германских сил.
80-летие начала Второй мировой кремлевская медиамашина отметила потоками лжи о злодеях англичанах, французах и поляках, будто бы вынудивших Сталина подписать с Германией пакт о ненападении. Историк Борис Соколов напоминает: Сталин вместе с Гитлером вел дело к мировой войне и рассчитывал перехитрить фюрера. Будущий генералиссимус собирался ударить в спину Гитлеру летом 1940 года, как ранее он ударил в спину полякам.
Про решающие два года передышки (во время которых Сталин деятельно готовил нападение на Гитлера, а обороняться не готовился) и "вынужденность" для СССР заключения пакта - это дословное повторение формулировок из подготовленной сталинским МИДом справки 1948 года "Фальсификаторы истории", где, кстати сказать, подлинность секретных протоколов категорически отрицалась. Но самое интересное здесь другое. Авторы сборника фактически угрожают западным державам новой мировой войной.
Одна из задач закона о реабилитации нацизма - криминализировать любую позитивную оценку кого бы то ни было, кто с оружием в руках боролся против советской армии. Но позитивная оценка тех, кто боролся против советского режима, неразрывно связана с негативной оценкой действий самого этого режима. Криминализировать любые негативные оценки любых действий сталинского режима в связи со Второй мировой войной - вот важнейшая задача "закона Яровой".
Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.