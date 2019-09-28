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После того как Гитлер и Сталин разделили Польшу, между СССР и Германией 28 сентября 1939 года был заключен Договор о дружбе и границе. На банкете по случаю его подписания сопровождавший рейхсминистра иностранных дел Иоахима Риббентропа гауляйтер Данцига Альберт Форстер, расчувствовавшись, сказал, что в Кремле он как "среди старых партийных товарищей". А сам Риббентроп, покидая Москву, патетически заявил: "Германо-советская дружба теперь установлена окончательно".

В преамбуле договора сказано, что стороны считают своей задачей "восстановить мир и порядок" на территории бывшего Польского государства и "обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям". Символами такого "мира и порядка" для поляков стали Катынь и Освенцим.

Граница "между обоюдными государственными интересами" на территории оккупированной Польши была установлена по рекам Сан, Западный Буг, Нарев, Писа. При этом оговаривалось, что "необходимое государственное переустройство на территории западнее указанной в статье линии производит Германское правительство, на территории восточнее этой линии - Правительство СССР". В обеих зонах оккупации переустройство свелось к полному уничтожению польских органов власти, к расстрелам, депортациям и экспроприации собственности. Жертвами этих мероприятий новых властей стали как поляки, так и представители других национальностей - евреи, украинцы, белорусы. Поэтому когда российский МИД официально заявляет, что благодаря пакту о ненападении с Германией и оккупации Красной Армией Восточной Польши "были спасены сотни тысяч жизней", это звучит как издевательство над историей.

СССР просто аннексировал Восточную Польшу, присоединив территории, населенные украинцами и белорусами, соответственно к Украинской ССР и Белорусской ССР. Район же Вильнюса был передан Литве, которая согласно одному из двух секретных протоколов, приложенных к договору, переходила в советскую сферу интересов, тогда как Люблинское и часть Варшавского воеводства, во изменение секретного протокола к пакту Молотов-Риббентроп, отошли в сферу интересов Германии. В другом секретном дополнительном протоколе к договору от 28 сентября говорилось: "Обе стороны не будут допускать на своих территориях никакой польской агитации, затрагивающей территорию другой стороны. Они будут подавлять на своих территориях все источники подобной агитации и информировать друг друга о мерах, предпринимаемых с этой целью".

Германия сразу же аннексировала только часть захваченных вермахтом польских земель - Верхнюю Силезию, Данциг вместе с коридором, Вармию и район Сувалок. Остальная польская территория осталась под оккупационным режимом в рамках Генерал-губернаторства. Окончательное решение судьбы Польши Гитлер отложил на послевоенное время: то ли сохранить ее в качестве колонии, где поляки не могли бы занимать руководящие должности, то ли создать марионеточное польское государство под германским контролем.

Подписание договора. Фото: Bundesarchiv

Конфиденциальный протокол к Договору о дружбе и границе гласил: "Правительство СССР не будет создавать никаких препятствий на пути имперских граждан и других лиц германского происхождения, проживающих на территориях, находящихся в сфере его интересов, если они пожелают переселиться в Германию или на территории, находящиеся в германской сфере интересов. Оно согласно с тем, что подобные перемещения будут производиться уполномоченными Правительства империи в сотрудничестве с компетентными местными властями и что права собственности эмигрантов будут защищены". В рамках этого пункта Германии были выданы сотни немцев-антифашистов, которых на родине ждала тюрьма, и евреев - на верную смерть.

Одна из статей договора от 28 сентября звучала так: "Правительство СССР и Германское правительство рассматривают вышеприведенное переустройство как надежный фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений между своими народами". И когда российский МИД утверждает, что "СССР никогда не был союзником гитлеровской Германии", он говорит заведомую неправду. Союзнические отношения между СССР и Германией существовали и развивались, хотя прямо вступать в войну на стороне Германии Сталин избегал, да Гитлер этого и не требовал.

Когда Финляндия и страны Балтии обратились за помощью к Германии после предъявления советских требований о заключении договоров о дружбе и создании советских военных баз, то в Берлине порекомендовали принять условия Кремля. То же самое Гитлер посоветовал правительству Румынии, когда СССР в форме ультиматума потребовал передать ему Бессарабию и Северную Буковину.

СССР и Германия активно торговали друг с другом. Советский Союз поставлял сырье и топливо, что, в частности, помогло Гитлеру осуществить разгром Франции. Германия же поставляла в СССР вооружения, в частности, линейный крейсер "Лютцов", который достраивался в Ленинграде при участии германских инженеров.

Но союзнические отношения для обоих диктаторов были лишь прикрытием для подготовки нападения друг на друга. Сталин собирался напасть на Германию после начала германского наступления во Франции в мае 1940 года, но французская армия была разгромлена слишком быстро. Затем советское нападение на Германию планировалось на 12 июня 1941 года, но позднее было перенесено на июль. Гитлер же окончательно утвердился в намерении напасть на СССР в самое ближайшее время в ноябре 1940 года, после переговоров в Берлине с главой советского правительства Вячеславом Молотовым. Тогда СССР было предложено, не вступая в войну, присоединится к Тройственному пату Германии, Италии и Японии. За это Москве предлагалась в будущем, после победы над Англией, новая зона влияния в Иране и Афганистане. Однако Молотов, руководствуясь указаниям Сталина, в обмен на присоединение к Тройственному пакту потребовал для СССР возможности оккупировать Финляндию и создать военные базы в Болгарии, Румынии и в Черноморских проливах. Гитлер счел, что советские аппетиты слишком велики, и решил как можно скорее покончить с Советским Союзом. Дальше было 22 июня 1941 года. Дорогу к этому трагическому дню проложили как пакт Молотов-Риббентроп, так и договор о дружбе и границе.