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Недавно я обратил внимание, что в известной послевоенной песне "Где же вы теперь, друзья однополчане?" нынешние российские исполнители заменяют одно слово: "здесь живет семья российского героя" (вместо "советского"). И это отражает общегосударственную тенденцию. В России от Великой Победы стремятся как можно дальше отодвинуть не только западных союзников, но теперь уже и другие постсоветские государства. Конечно, Владимир Путин направил ритуальные поздравления "лидерам и гражданам" всех бывших союзных республик, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии (в случае Грузии и Украины поздравления адресовались только "народам", а не лидерам), но принципиально это ничего не меняет.

Неслучайно тот же Путин, выступая на параде в день Победы, говорил прежде всего о победе Советского Союза, о победе "тысячелетней исторической России". И упоминая о героизме, проявленном при обороне Киева и Минска, назвал эти города "древними русскими столицами". Кстати сказать, Минск никогда не был "древней русской столицей", и никакого героизма при обороне Минска на самом деле не было проявлено, просто потому что город сдали без боя на шестой день войны. Вероятно, поэтому Минск исчез из печатной версии выступления.

Еще Путин говорил, что подвиг "нашего народа" стал "оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы", о небывалом "ратном триумфе" Красной Армии. И пообещал "делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших вооруженных сил, оборонный потенциал самого современного уровня". Правда, диссонансом прозвучало объявление, что из-за сложных метеоусловий в Московском регионе воздушная часть парада отменена. Выходит, российская авиация совсем не такая уж всемогущая и всепогодная, какой ее пытается представить российская пропаганда, и организаторы парада всерьез опасались, что какой-нибудь из боевых самолетов может разделить печальную судьбу детища российской оборонки - "суперждета" в Шереметьеве (а в условиях массового скопления людей и техники это действительно могло бы привести к страшной трагедии).

У российского телезрителя складывается впечатление, что Россия практически в одиночку победила Гитлера, а Украина чуть ли не вообще воевала на германской стороне. Между тем без помощи западных союзников Советский Союз никогда не победил бы Германию. А если бы, например, Гитлер послушал Розенберга и пошел на создание независимого украинского государства, это могло бы дать германской стороне лишние 2-3 миллиона солдат. И тогда у Сталина просто не хватило бы людей, чтобы завалить неприятеля трупами. Не было бы ни Сталинградской, ни Курской побед и Красной Армии пришлось бы где-то в глубине Центральной России дожидаться, пока осенью 1945 года западные союзники сокрушат Германию массированной атомной бомбардировкой германских городов.

Не надо забывать, и особенно в день 9 мая, что перед началом войны население России составляло лишь чуть более половины населения СССР. Соответственно, почти половина из более чем 40 миллионов советских потерь пришлась на другие союзные республики, и их народы и лидеры совершенно справедливо считают победу 1945 года своей в той же степени, что россияне и Путин. И без них СССР бы точно не победил.

В России и за ее пределами бытует ошибочное мнение, будто бы в 1945 году и в первые послевоенные годы Советский Союз находился на пике своего могущества. На самом деле это могущество было кажущимся и выражалось только в контроле территории и населения: с победой в 1949 году коммунистической революции в Китае зона влияния СССР простиралась на треть суши. Но зато Красная Армия, потеряв в войне почти две трети мужчин призывных возрастов, состояла главным образом из освобожденных пленных, остарбайтеров и призывников с тех территорий, которые дольше всех находились под оккупацией. Лояльность всех этих лиц сталинскому режиму вызывала большие сомнения.

В плане же вооружений и боевой техники СССР в 1945 году еще в большей мере, чем в 41-м, отставал как от поверженной Германии, так и от западных союзников. И в дальнейшем, несмотря на использование трофейных германских технологий и оборудования, а потом - кражу западных технологических секретов, военно-техническое отставание СССР, равно как и отставание от потенциальных противников в уровне подготовки армии, только увеличивалось, и этот процесс продолжился и после 1991 года.

Все эти факторы привели к тому, что Сталин и его преемники так больше никогда и не решились использовать свои войска в крупном военном конфликте, а единственное более или менее масштабное применение советских вооруженных сил в Афганистане завершилось фиаско. И что же мы "можем повторить"? При всем желании ничего не получится. Абсолютно бескровный со стороны американцев разгром элитных вагнеровцев в Сирии это наглядно доказывает. Против действительно сильного противника сегодняшняя российская армия просто не может воевать.