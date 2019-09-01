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Через 80 лет после начала Второй мировой войны российский официоз все увереннее возвращается к сталинским оценкам причин и обстоятельств этого события. Тут и тезис о "панской Польше" как "уродливом детище Версальского договора" и одном из главных "поджигателей войны" в Европе. Тут и утверждение, взятое из знаменитой справки советского МИДа 1948 года "Фальсификаторы истории", будто Мюнхенский сговор Англии и Франции с Гитлером в 1938 году уже сам по себе сделал мировую войну неизбежной в самое ближайшее время и Советскому Союзу, дескать, ничего не оставалось, как заключить пакт о ненападении с Германией. Ведь Гитлер, как убеждали нас советские и до сих пор убеждают российские пропагандисты, все равно бы напал на Польшу, независимо от того, был бы заключен пакт Молотов - Риббентроп или нет, и в отсутствие пакта вермахт, разделавшись с Польшей, сразу бы мог развязать боевые действия против Красной Армии.
Нам объясняют, что СССР получил двухлетнюю передышку и сумел гораздо лучше подготовиться к войне. Хотя многое, конечно, сделать не успели, времени не хватило. Правда, те же пропагандисты утверждают, будто в момент подписания пакта ни Сталин, ни Молотов отнюдь не были уверены в том, что война неизбежна в самое ближайшее время и поэтому, мол, неправильно обвинять их в провоцировании Второй мировой.
Все эти аргументы разбиваются о железобетонные факты, содержащиеся в давно уже опубликованных вполне аутентичных документах, которые официальные российские историки и политики предпочитают не замечать. Например, 21 августа 1939 года Гитлер писал Сталину, предлагая заключить пакт о ненападении и соглашаясь на подписание требуемого советской стороной секретного дополнительного протокола: "Напряжение между Германией и Польшей сделалось нестерпимым. Польское поведение по отношению к великой державе таково, что кризис может разразиться со дня на день. Германия, во всяком случае, исполнена решимости отныне всеми средствами ограждать свои интересы против этих притязаний". Тем самым фюрер ясно давал понять, что собирается напасть на Польшу со дня на день и поэтому с подписанием пакта о ненападении надо спешить.
А бывший заведующий канцелярией германского посольства в Москве Иоганн Ламля, арестованный в 1945 году в Германии органами контрразведки "Смерш", в собственноручных показаниях, данных на Лубянке 24 июля 1946 года, отмечал: "Перед отправкой в Москву Кребс (помощник военного атташе в Москве. - Б.С.) был у Гитлера для получения заданий для работы в Москве. Гитлер приказал ему при установке границы строго соблюдать все для Германии выгодные стратегические соображения, как выгодные пункты для военной операции и, впрочем, пойти всем желаниям и требованиям советской стороны навстречу, ибо - как прибавил Гитлер - если cоветское правительство не пошло бы мне навстречу и мне не удалось бы заключить дружеский договор с Советским Союзом, я был бы принужден весь польский вопрос положить в длинный ящик. Об этой встрече и об этом разговоре с Гитлером Кребс рассказал в доме посла Шуленбурга в 1940 г. после завтрака в малом обществе в присутствии: Шуленбурга, фон Типпельскирх (советник посольства. - Б.С.), Кэстринга (военный атташе. - Б.С.), фон Вальтера, секретаря Грепнерат и в моем присутствии. Из слов Гитлера ясно, что: 1. заключенный в Москве советско-германский дружеский договор был для Гитлера предпосылкой для объявления войны Польше; 2. Гитлер уже после польских военных действий принимал меры, чтобы обеспечить военные операции против СССР".
Таким образом, Гитлер сам признался, уже после оккупации Польши, что без пакта о ненападении с СССР он бы нападать на Польшу не стал. А все версии о злодеях англичанах, французах и поляках, будто бы вынудивших Сталина подписать с Гитлером пакт о ненападении, столь популярные в России сегодня, призваны всего лишь замаскировать простой и очевидный любому непредвзятому наблюдателю факт: Сталин вместе с Гитлером вел дело ко Второй мировой войне и подписал пакт о ненападении с Германией только для того, чтобы Гитлер начал войну с Польшей, что неизбежно вовлекало Англию и Францию в войну против Германии. Гитлер же соглашался отдать Сталину половину Польши, а также Прибалтику, Финляндию и Бессарабию.
Некоторые современные российские историки полагают, что Сталину в сентябре 1939 года, когда он ударил в спину сражающейся польской армии и оккупировал восточную часть Польши, надо было не останавливаться, а продолжать движение дальше на запад, к границам Германии и постараться разгромить вермахт, используя свое превосходство в численности войск, танков и самолетов. На самом деле Сталин думал поступить хитрее. Не сомневаясь, как и Гитлер, в неизбежности скорой советско-германской войны, будущий генералиссимус собирался ударить в спину Гитлеру летом 1940 года, как ранее он ударил в спину полякам. Советский вождь правильно рассчитал, что весной 1940 года Гитлер предпримет генеральное наступление против Франции и, как надеялся Сталин, хотя бы на два-три месяца завязнет на линии Мажино. Вот тогда Красная Армия начнет мощное наступление через почти не прикрытую войсками демаркационную линию в Польше, легко разгромит основные германские силы на Западе и оккупирует всю Германию, за что Франция и Англия только спасибо скажут. Однако Гитлер управился с Францией практически за две недели, и Сталин решил не рисковать, а перенести нападение на 41-й год, когда, он надеялся, Гитлер сосредоточит все свои силы против Британской империи и наступит самый подходящий момент нанести Германии внезапный и смертельный удар. Но Гитлер успел ударить первым.
У Сталина было чем воевать. Одних танков и боевых самолетов у него было больше, чем у всех европейских стран вместе взятых. Сталин не знал, что Красная Армия сильно уступает в боеспособности вермахту. Думал, что они как минимум могут сражаться на равных. Английскую сухопутную армию советский диктатор тогда в расчет не принимал из-за ее малочисленности, равно как и американскую, еще не существующую. А вот насчет того, что кадровая Красная Армия будет посильнее тогдашней французской армии, Сталин не ошибся. Если сравнить результаты 44-дневной кампании во Франции в 1940 году и первых 40 дней Великой Отечественной войны в июне и июле 41-го, результат будет в пользу кадровой Красной Армии, которая в тот момент еще не сменилась необученным ополчением.
Во Франции немцы задействовали 136 дивизий, а против СССР - 142. Французская армия потеряла 85 310 убитыми, 12 000 пропавших без вести, 120 000 раненых и 1 540 тыс. пленных, а всего 1747,3 тыс. человек. Немцы потеряли во Франции 156 492 человека, но часть этих потерь - вероятно, не менее 40 тыс. человек - они понесли в борьбе против англичан, бельгийцев и голландцев. Красная Армия за июнь - июль потеряла 814 030 пленных, около 320 тыс. убитых и около 320 тыс. раненых, а всего около 1454 тыс. человек, нанеся немцам потери в 213 301 человека, в том числе 46 470 убитых и 11 758 пропавших без вести. При этом часть своих потерь, хотя и сравнительно небольшую, советские войска в этот период понесли в боях против румын и финнов. А вот с августа, когда на фронте появились необученные призывники, соотношение потерь для Красной Армии значительно ухудшилось.
Сталин, как и Гитлер, надеялся на блицкриг, а получил четырехлетнюю войну на истощение, в которой положил более 40 миллионов жизней своих подданных и не смог бы победить без помощи западных союзников. А ведь еще совсем недавно он порицал их устами Молотова за ведение "идеологической" войны против Гитлера. Об этом тоже сегодня не любит вспоминать российский официоз.
Про решающие два года передышки (во время которых Сталин деятельно готовил нападение на Гитлера, а обороняться не готовился) и "вынужденность" для СССР заключения пакта - это дословное повторение формулировок из подготовленной сталинским МИДом справки 1948 года "Фальсификаторы истории", где, кстати сказать, подлинность секретных протоколов категорически отрицалась. Но самое интересное здесь другое. Авторы сборника фактически угрожают западным державам новой мировой войной.
Одна из задач закона о реабилитации нацизма - криминализировать любую позитивную оценку кого бы то ни было, кто с оружием в руках боролся против советской армии. Но позитивная оценка тех, кто боролся против советского режима, неразрывно связана с негативной оценкой действий самого этого режима. Криминализировать любые негативные оценки любых действий сталинского режима в связи со Второй мировой войной - вот важнейшая задача "закона Яровой".
Неонацисты приезжают в Россию не по недоразумению, а потому что они здесь дома. Это единственная страна, в которой поклонники фашизма могут чувствовать себя комфортно. Могут ощущать симпатии властей. Могут не бояться толп демонстрантов. Здесь, в блокадном Ленинграде, эти мрази счастливы.
В сентябре 1939-го Англия и Франция не оказали непосредственной помощи Польше отчасти потому, что знали о секретном протоколе к советско-германскому пакту и о том, что в Польшу вот-вот вторгнется Красная Армия. Возможно, сегодня волю Запада парализует страх перед российско-украинской войной, которая фактически уже начинается.
Фильм Алексея Пивоварова "22 июня. Роковые решения" получился довольно неровным. Ведущий решил подстраховаться и на первый план вместо себя выдвинул двух историков, придерживающихся той точки зрения, что Сталин накануне войны сам планировал нападение на Германию. Это Михаил Мельтюхов и Марк Солонин.
Владимир Путин признал пакт Молотова-Риббентропа аморальным. При этом он уточнил, что и другие страны принимали в 30-е годы "далеко не однозначные решения". Премьер посоветовал польским коллегам извлекать из истории верные выводы, а не искать в ней поводы для взаимных претензий и обид. Путин призвал россиян и поляков вместе хранить память о жертвах Катыни, простив друг друга. Комментируют Федор Лукьянов, Ян Рачинский, Никита Петров.
Общий вывод российских теледокументалистов прост и ясен: в развязывании Второй мировой войны виноваты немцы, поляки, французы, англичане, американцы - все кто угодно, но только не Советский Союз. И России, как правопреемнице СССР, не за что и не перед кем извиняться. Разумеется, под эту концепцию приходится очень тщательно отбирать факты.
Семидесятилетие пакта Молотова-Риббентропа стало одной из главных тем обсуждения в СМИ и блогосфере. И, видимо, всю неделю, до семидесятилетия начала Второй мировой войны, развязанной нацистской Германией и советской Россией в союзе друг с другом, события августа-сентября 1939 года будут обсуждаться столь же интенсивно и страстно.
Вот он и настал, этот подлый год печального юбилея пакта Молотова-Риббентропа. 70 лет, между прочим, со дня вступления СССР во Вторую мировую войну на стороне и на равных правах с гитлеровской Германией. СССР, как шакал, как самая последняя полосатая гиена, питающаяся падалью, неплохо поживился объедками с гитлеровского стола.
Как ни накручивай политику вокруг событий 70-летней давности, мировую войну тогда развязали нацистская Германия и сталинский Советский Союз. Правда, Сталин в итоге переиграл Гитлера. Последний вошел в историю не только как единственный зачинщик войны, но и как воплощение мирового зла. А Сталин - как победитель нацизма, хотя под советской оккупацией оказалась половина Европы.
Один из самых распространенных доводов, оправдывающих сговор Кремля с Гитлером, таков: Сталина вынудила пойти на сделку с дьяволом эгоистическая, подлая и одновременно беспомощная политика "западных демократий". Это они, мол, попустительствовали бандитским выходкам Гитлера, откупались от него, жертвуя более слабыми странами, и прямо подталкивали Германию к войне против СССР.
Когда будущему историку, интересующемуся состоянием элитных умов в счастливые нулевые, попадется на глаза этот опрос, он испытает сильные чувства. Типа катарсиса. "Вот что у них с мозгами-то происходило", - догадается историк, роясь в пожелтевших от времени страницах Интернета. И пытаясь постичь, отчего резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ, приравнивающая сталинизм к нацизму, вызвала такую гневную реакцию на нашем Олимпе.
Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.