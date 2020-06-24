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Помните "Золушку"? Представьте себе дочерей золушкиной мачехи, подсчитывающих, сколько раз на них посмотрел принц. А теперь представьте себе обезьянью стаю, чутко ловящую сигналы своего альфа-самца. И готовую по первому сигналу повиснуть на ветвях вниз головами.

Первое - это про респектабельных, статусных либеральных комментаторов, старательно выискивающих в очередном опусе Путина признаки смягчения его позиции, сигналы Западу о готовности начать договариваться на определенных условиях. Да, респектабельные либеральные комментаторы тоже вслушиваются в сигналы, посылаемые вожаком обезьяньей стаи. Но они всегда ждут вполне определенных сигналов - либеральных. Однако обезьяний язык понимают плохо.

А вот обезьянья стая, к которой в первую очередь и обращается Путин, это его "ядерный электорат". Те, кто похабно ухмыляется при словах "право" и "гуманизм". Те, для кого легитимность власти определяется не тем, насколько она соблюдает закон, а тем, насколько она может себе позволить его нарушать.

Вот они слышат и понимают сигналы Путина правильно. Гы-гы-гы. Вы нам "аннексию", а мы вам "инкорпорацию". Съели? Как мы вас умыли! Как мы вас "сделали". А чтобы уже совсем вас урыть, мы еще напишем, что это соответствовало тогдашним нормам международного права. Вы и это схаваете. Гы-гы-гы.

Обезьяны радуются как дети, подпрыгивают, визжат, показывают проклятым пиндосам и жалким гейропейцам языки и задницы. Они правильно услышали сигнал. Можно не стесняться. Можно хамить.

Обезьяны шастают повсюду. Начиная с самого глубинного народа. Правда, среди глубинного народа обезьяны никогда не составляли большинства. Но чем выше по социальной лестнице, тем выше процент обезьян. На самых верхних ступенях этот процент приближается к ста. Совет так называемой Федерации и "Собрание по одобрению сексуальных домогательств зайчутки Слуцкого" полностью захвачены стаей злобных, агрессивных обезьян во главе со знаменитой порнозвездой, которая и предложила Путину "обнулиться" (да, именно порнозвездой, потому что спектакль с ее инициативой был порнографией). Обезьяны обсели все скамьи палат так называемого "парламента", как ветви деревьев. Они гримасничают и кривляются.

Путин великолепно владеет языком обезьяньих сигналов, недаром обезьяны так хорошо его понимают. Он не любит больших программных текстов, как генерал Буонапарте не любил идеологов-доктринеров. С момента печально знаменитого "мочить в сортире" Путин общается со своей целевой аудиторией при помощи коротких обезьяньих сигналов - отдельных фраз и реплик, оброненных как бы невзначай по случайному поводу. Но под этими разрозненными фразами и репликами проступает жесткий каркас идеологии и программы Путина.

А как расшифруют сигналы обезьяньего царя "западные партнеры"? Увидят ли они в этих сигналах, подобно отечественным либеральным комментаторам, снижение агрессивной риторики, попытку замириться, шаг в правильном направлении? Или прочтут послание иначе? Как ультиматум Путина. Изложение условий, на которых он согласится принять капитуляцию "геополитического конкурента".

Если вы прекратите тыкать нам в глаза аннексиями, если вы согласитесь, потупив глаза, называть это "инкорпорациями", если вы согласитесь признать, что хоть с пактом Молотова - Риббентропа и не очень красиво вышло, но практически он ни на что не повлиял, потому что война уже была предрешена вашим Мюнхенским сговором, а потому мы, в отличие от вас, поганцев, ни в чем не виноваты... Вот если вы на все это согласитесь, тогда мы, может быть, соблаговолим обсудить с вами в формате "Ялты-2" вопрос о том, какие новые территории мы намерены захватить прямо сейчас, а какие готовы пока не трогать. И тогда, возможно, мы даже примем во внимание ваше мнение.

Пассаж из путинского интервью про "утаскивающих подарки русского народа" не оставляет сомнений в том, что от агрессивного имперского реваншизма и экспансии Путин и не думал отказываться. Несмотря ни на какие эпидемии и экономические кризисы. И легализация своего права на перекройку границ и аннексии в рамках некоего "нового мирового порядка" остается генеральной задачей всей его политики.

А вот еще пример того, как в коротком обезьяньем сигнале концентрируется целая концепция государственного устройства и программа его преобразования. Реплика о том, что без снятия ограничений на срок его правления "года через два вместо нормальной работы на разных уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать".

Обезьяний вожак объясняет доходчиво и понятно для любой обезьяны, что монархия (коей по факту является и персоналистская диктатура цезаристско-бонапартистского типа) лучше республики. Строй, в котором нет сменяемости власти через механизм политической конкуренции, лучше строя, в котором сменяемость власти и политическая конкуренция есть. Лучше, когда нотабли нормально работают, а не преемника ищут. Потому что ведь что такое республика? Это строй, при котором преемника правителю подыскивает группа нотаблей. Мы же с вами знаем, что строя, при котором преемника правителю ищет, находит и избирает народ, не существует. Это миф, обманка для простачков. Какой такой народ? Это же понятно даже обезьяне.

Разумеется, эта политическая концепция не отличается свежестью. Ей не одна тысяча лет. Она изрядно протухла. Но как изложена! На уровне обезьяны. Можно называть это идеологией, можно не называть. Мой старый спор с Игорем Яковенко о том, есть ли у Путина идеология, - это скорее спор о терминах. Игорь Яковенко указывает на то, что у идеологии должен быть "образ будущего". Но у Путина есть свой образ будущего для России. Это обезьянье царство. И он стремится (и будет стремиться) распространить этот образ будущего на весь мир.

Путинский "поправочный" государственный переворот - решающий шаг на пути превращения России в обезьянье царство. Он оставит России единственный и легитимнейший способ смены власти: сбросить обезьяньего царя и "обнулить" выстроенное им обезьянье царство.