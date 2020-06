Разумеется, всему есть объяснение, равно и тому обстоятельству, что и в американском The National Interest, и в нашей "Российской газете" статью Владимира Путина приняли на ура, тотчас же опубликовав ее соответственно по-английски и по-русски. Ибо календарь 2020 года с его пандемией обнулил и будни, и праздники, и май у нас перенесен на июнь, и неизвестно еще, что и куда придется сдвигать осенью, если накроет вторая волна коронавируса. Все так перемешалось.

Давно обещанная статья Владимира Путина об истории Второй мировой вышла на английском в журнале The National Interest Дмитрия Саймса. Это советская версия истории: у Кремля "не было альтернативы" вторжению в Польшу в сентябре 1939-го, а процесс "инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии" проходил "на договорной основе, при согласии избранных властей". Путин предлагает учредить "новую Ялту" - большую пятерку.