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Давно обещанная статья Владимира Путина об истории Второй мировой вышла на английском в журнале The National Interest Дмитрия Саймса. Это советская версия истории: у Кремля "не было альтернативы" вторжению в Польшу в сентябре 1939-го, а процесс "инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии" проходил "на договорной основе, при согласии избранных властей". Путин предлагает учредить "новую Ялту" - большую пятерку.

Ложка, говорят, дорога к обеду.

То есть полгода с лишним назад, когда президент Путин в разных аудиториях клеймил всякую "сволочь", грозился заткнуть "поганые рты" клеветников и анонсировал свою статью о Второй мировой войне, это событие представляло некоторый интерес. Конечно, нельзя сказать, что человечество затаив дыхание ожидало каких-то открытий и глубоких мыслей от сановного российского автора. Нет, но человечество могло бы с печальным вздохом констатировать, что обещанная к 9 мая статья написана и опубликована. Пацан сказал - пацан сделал.

А сегодня это сочинение ко дню Победы читается с совершенно другим чувством. С тем чувством тоскливого недоумения, которое возникает порой у редактора, обнаружившего у себя на столе позабытые гранки статьи полуторамесячной давности. Когда уже вышли все сроки, ушла в прошлое памятная дата - и вот на тебе. Ближе к концу июня откуда-то взялся текст, намеченный на 9 мая. Печатать это нельзя и что у нас вообще творится в редакции?..

Разумеется, всему есть объяснение, равно и тому обстоятельству, что и в американском The National Interest, и в нашей "Российской газете" статью Владимира Путина приняли на ура, тотчас же опубликовав ее соответственно по-английски и по-русски. Ибо календарь 2020 года с его пандемией обнулил и будни, и праздники, и май у нас перенесен на июнь, и неизвестно еще, что и куда придется сдвигать осенью, если накроет вторая волна коронавируса. Все так перемешалось.

Тем не менее скука при ознакомлении с текстом преобладает. Скука и оторопь, связанные более всего с неуместностью возвращения к тем дискуссиям, которые велись в декабре. С бесконечной абсурдностью этих споров - на фоне того, что творится в наши дни. С этим отложенным парадом и Путиным в бункере, выглядывающим из мелкодисперсного водного тумана. И с этим его обнулением, на которое, как в чумной барак, гонят миллионы бюджетников и сами себя загоняют политически активные граждане.

В мае, когда бы не явился ковид и не начал пожирать землю, мы бы другими глазами читали эту громадную авторскую колонку, приуроченную к 75-летию разгрома гитлеровской Германии. Как-то живее, что ли, внимали бы слову российского политика. Острее воспринимали бы его похвалы нынешнему поколению постсоветских воинов, продолжающих, как завещали деды, бить врага "на Северном Кавказе, в Сирии"... С большим, что ли, презрением откликались бы на его речи в защиту сталинского пакта с нацистами и прямое вранье насчет того, что у Кремля "не было альтернативы" военному вторжению в Польшу 17 сентября 1939 года. И с большим возмущением и отвращением - на его уверения, будто процесс "инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии" в состав СССР проходил "на договорной основе, при согласии избранных властей". Ну и заветная мечта Владимира Владимировича учредить новую Ялту вместе с товарищем Си и господами Трампом, Макроном, Джонсоном, дабы покончить с санкциями и по новой поделить сферы влияния в мире, вызвала бы больше смеха, соединенного с издевкой.

Теперь же не до смеха, и полемизировать с Путиным о Версале и Лиге Наций, о поляках, прибалтах, французах и англичанах в принципе не хочется и не нужно. Время переломилось, мир трансформировался до неузнаваемости, президент России не изменился ни на грош - и почти ничего кроме равнодушия не вызывает его припозднившаяся статья. Просто уже без разницы, чтобы не выразиться резче, как он себе там представляет сговор Сталина с Гитлером и что думает про Чемберлена и Даладье. И какие аргументы находит в сверхсекретных, понимаете ли, архивах, порой неотличимых от брежневских учебников истории. Погруженный в них и азартно отстаивающий правоту тов. Сталина и тов. Суслова, он безнадежен, и все его патрушевы и володины, сколько их есть в истеблишменте, так же унылы в восприятии нашего прошлого и настоящего, как и он сам.

Отставший от времени и беспрерывно лгущий, он не на полгода и не на месяц, а на десятилетия опоздал со своими историческими лекциями, от которых скулы ломит. Грустно, что выслушивать его мы обречены еще долго. Страшновато, что этот человек сегодня вдруг вспомнил о легитимном аншлюсе прибалтийских республик - и поди пойми, это он чисто теоретически так рассуждает или желает повторить былые подвиги коммунистических оккупантов. Опираясь на законные, одобренные Риббентропом требования тов. Молотова к латышам, литовцам и эстонцам впустить к ним советские войска. Однако на дворе эпоха совсем другая, и есть веские основания предполагать, что плетущийся в ее хвосте российский национальный лидер свои исторические грезы в жизнь не воплотит. И статья его, широко разрекламированная в прошлом году, следа в настоящем не оставит и пройдет практически незамеченной для современников.