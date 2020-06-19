О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.279299.html
Также: Мильштейн, История, Президент, Европа, Колонки, Общество, Россия, Мир, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Иосиф Сталин

статья Архивный старик

Илья Мильштейн, 19.06.2020
Реклама

Давно обещанная статья Владимира Путина об истории Второй мировой вышла на английском в журнале The National Interest Дмитрия Саймса. Это советская версия истории: у Кремля "не было альтернативы" вторжению в Польшу в сентябре 1939-го, а процесс "инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии" проходил "на договорной основе, при согласии избранных властей". Путин предлагает учредить "новую Ялту" - большую пятерку.

99065

Ложка, говорят, дорога к обеду.

То есть полгода с лишним назад, когда президент Путин в разных аудиториях клеймил всякую "сволочь", грозился заткнуть "поганые рты" клеветников и анонсировал свою статью о Второй мировой войне, это событие представляло некоторый интерес. Конечно, нельзя сказать, что человечество затаив дыхание ожидало каких-то открытий и глубоких мыслей от сановного российского автора. Нет, но человечество могло бы с печальным вздохом констатировать, что обещанная к 9 мая статья написана и опубликована. Пацан сказал - пацан сделал.

А сегодня это сочинение ко дню Победы читается с совершенно другим чувством. С тем чувством тоскливого недоумения, которое возникает порой у редактора, обнаружившего у себя на столе позабытые гранки статьи полуторамесячной давности. Когда уже вышли все сроки, ушла в прошлое памятная дата - и вот на тебе. Ближе к концу июня откуда-то взялся текст, намеченный на 9 мая. Печатать это нельзя и что у нас вообще творится в редакции?..

Разумеется, всему есть объяснение, равно и тому обстоятельству, что и в американском The National Interest, и в нашей "Российской газете" статью Владимира Путина приняли на ура, тотчас же опубликовав ее соответственно по-английски и по-русски. Ибо календарь 2020 года с его пандемией обнулил и будни, и праздники, и май у нас перенесен на июнь, и неизвестно еще, что и куда придется сдвигать осенью, если накроет вторая волна коронавируса. Все так перемешалось.

Тем не менее скука при ознакомлении с текстом преобладает. Скука и оторопь, связанные более всего с неуместностью возвращения к тем дискуссиям, которые велись в декабре. С бесконечной абсурдностью этих споров - на фоне того, что творится в наши дни. С этим отложенным парадом и Путиным в бункере, выглядывающим из мелкодисперсного водного тумана. И с этим его обнулением, на которое, как в чумной барак, гонят миллионы бюджетников и сами себя загоняют политически активные граждане.

В мае, когда бы не явился ковид и не начал пожирать землю, мы бы другими глазами читали эту громадную авторскую колонку, приуроченную к 75-летию разгрома гитлеровской Германии. Как-то живее, что ли, внимали бы слову российского политика. Острее воспринимали бы его похвалы нынешнему поколению постсоветских воинов, продолжающих, как завещали деды, бить врага "на Северном Кавказе, в Сирии"... С большим, что ли, презрением откликались бы на его речи в защиту сталинского пакта с нацистами и прямое вранье насчет того, что у Кремля "не было альтернативы" военному вторжению в Польшу 17 сентября 1939 года. И с большим возмущением и отвращением - на его уверения, будто процесс "инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии" в состав СССР проходил "на договорной основе, при согласии избранных властей". Ну и заветная мечта Владимира Владимировича учредить новую Ялту вместе с товарищем Си и господами Трампом, Макроном, Джонсоном, дабы покончить с санкциями и по новой поделить сферы влияния в мире, вызвала бы больше смеха, соединенного с издевкой.

Теперь же не до смеха, и полемизировать с Путиным о Версале и Лиге Наций, о поляках, прибалтах, французах и англичанах в принципе не хочется и не нужно. Время переломилось, мир трансформировался до неузнаваемости, президент России не изменился ни на грош - и почти ничего кроме равнодушия не вызывает его припозднившаяся статья. Просто уже без разницы, чтобы не выразиться резче, как он себе там представляет сговор Сталина с Гитлером и что думает про Чемберлена и Даладье. И какие аргументы находит в сверхсекретных, понимаете ли, архивах, порой неотличимых от брежневских учебников истории. Погруженный в них и азартно отстаивающий правоту тов. Сталина и тов. Суслова, он безнадежен, и все его патрушевы и володины, сколько их есть в истеблишменте, так же унылы в восприятии нашего прошлого и настоящего, как и он сам.

Отставший от времени и беспрерывно лгущий, он не на полгода и не на месяц, а на десятилетия опоздал со своими историческими лекциями, от которых скулы ломит. Грустно, что выслушивать его мы обречены еще долго. Страшновато, что этот человек сегодня вдруг вспомнил о легитимном аншлюсе прибалтийских республик - и поди пойми, это он чисто теоретически так рассуждает или желает повторить былые подвиги коммунистических оккупантов. Опираясь на законные, одобренные Риббентропом требования тов. Молотова к латышам, литовцам и эстонцам впустить к ним советские войска. Однако на дворе эпоха совсем другая, и есть веские основания предполагать, что плетущийся в ее хвосте российский национальный лидер свои исторические грезы в жизнь не воплотит. И статья его, широко разрекламированная в прошлом году, следа в настоящем не оставит и пройдет практически незамеченной для современников.

Комментарии 12 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 19.06.2020
статья Статьи по теме
Вход советских войск в Ригу

Аргумент оккупанта

Борис Соколов, 15.06.2020

80-летие оккупации стран Балтии путинская Россия встречает без тени раскаяния, в реваншистском имперском угаре. В Думу внесен законопроект о реабилитации пакта Молотова - Риббентропа с его секретными протоколами. Вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР называют добровольным и законным. И вообще "по-другому было нельзя" и "тогда все так делали". 15 июня 1940 года начался ввод советских войск.
Александр Скобов. Courtesy photo

Бесчестье

Александр Скобов, 23.09.2019

Заявление МИДа бесчестит мою страну. Выставляет ее перед всем миром страной моральных уродов. Вызывает жгучий стыд у любого нормального российского гражданина. И мы не намерены мириться с этим позором. Мы не успокоимся, пока этот позор не будет смыт. Пока виновные в нем за него не ответят.

Дымящаяся добыча

Борис Соколов, 03.02.2020

75 лет назад на Ялтинской конференции западные союзники отдали Польшу и всю Восточную Европу во владение Сталину. Был ли у Рузвельта и Черчилля шанс предотвратить полувековой раздел континента? На каком этапе Второй мировой союзники могли поставить Сталину ультиматум? Историк Борис Соколов - о том, как свободный мир уступил кремлевскому монстру.

Сергей Нарышкин. Фото: er.ru

Перевирая наши даты

Борис Соколов, 23.10.2019

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин опубликовал программный текст к 75-летию освобождения Белграда. В кремлевской версии истории нет ни сговора Сталина с Гитлером, ни преступлений НКВД, ни бесчинств Красной Армии на освобожденных территориях. Нарышкин открыто угрожает Польше и странам Балтии. При этом глава Российского исторического общества путает ключевые даты из школьной программы.

Гитлер и Сталин. Автор: Роберто Боброу (@bob_row)

Мирные объятья

Борис Соколов, 28.09.2019

80 лет назад СССР и Германия заключили Договор о дружбе и границе. Гитлер и Сталин договорились "восстановить мир и порядок" на территории бывшего Польского государства. В обеих зонах оккупации переустройство свелось к полному уничтожению польских органов власти, к расстрелам, депортациям и экспроприации собственности. Сегодняшний Кремль переписывает историю по-своему. Борис Соколов напоминает факты.

Фото из группы "Памятник Сталину в Новосибирске"

Павшие и напавшие

Борис Соколов, 01.09.2019

80-летие начала Второй мировой кремлевская медиамашина отметила потоками лжи о злодеях англичанах, французах и поляках, будто бы вынудивших Сталина подписать с Германией пакт о ненападении. Историк Борис Соколов напоминает: Сталин вместе с Гитлером вел дело к мировой войне и рассчитывал перехитрить фюрера. Будущий генералиссимус собирался ударить в спину Гитлеру летом 1940 года, как ранее он ударил в спину полякам.

Из бункера взывая

Илья Мильштейн, 15.05.2020

Президент Владимир Путин сдержит слово и непременно напишет статью, посвященную Второй мировой войне. "Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время еще есть", - рассказал Дмитрий Песков. Правда, сроки публикации пока не определены: "Многое, конечно, зависит от того, на какое время будут назначены основные празднества". Комментарий Ильи Мильштейна.

Эксгумация в Катыни. 1943 год. Кадр из фильма "Сталинские палачи. Катынь-1940"/ARTE

Забыть о Катыни

Борис Соколов, 05.03.2020

5 марта 1940 года Политбюро приняло решение расстрелять 25 700 поляков - офицеров, полицейских и представителей "эксплуататорских классов". Преступление в Катынском лесу расследовано в деталях, но в контексте нынешнего юбилейного победобесия и антипольской кампании востребованы не факты, а фальшивки. Новая поправка к Конституции не позволит "умалять подвиги" Красной Армии и НКВД.

Путин на выставке, посвященной ВОВ. Фото: kremlin.ru

Возвращение к истокам

26.12.2019

На этой неделе Владимир Путин трижды возвращался к европейской истории 1930-х: ругал резолюцию Европарламента об исторической памяти, анонсировал собственную научную работу, назвал посла Польши в Третьем рейхе "сволочью" и "антисемитской свиньей". Майские юбилейные торжества станут кульминацией победобесия - главной скрепы путинской пропаганды и внешней политики.

новость Новости по теме
08.05.2020 МИДы 10 стран: Победа над нацизмом принесла освобождение не всей Европе →
20.04.2020 СКР занялся финскими концлагерями в Карелии →
Фото и Видео
51063
Play own
Дети-террористы с гидроперитом
51061
Play own
Новое вранье про MH17
51059
Play own
Умри, но сунь за Путина
51057
Play own
Счастливы в оккупации
Реклама


Выбор читателей
статья Тиран с дезинфекцией
Виталий Портников
новость Санкции за убийство Хангошвили
Зелимхан Хангошвили и его убийца
статья Уилан: шансы на обмен
Пол Уилан в суде. Кадр видео
в блоге Новый манифест Патрушева
26
статья Расизм, протест и цензура
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
статья Вирус и цензура
РЕКЛАМА
новость Как прищучить Пригожина
Конгресс США. Фото: Википедия
новость Дуров победил РКН
На митинге против блокировки Telegram. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
статья Лукашенко бредит расстрелами
Фото: charter97.org
новость 13 лет за попытку поджога сена
Юрий Корный и Андрей Кептя
новость Кадыров: Киллер не мой
Рамзан Кадыров. Фото Kremlin.ru
в блоге Гейтс добрался до слюны
26
статья Кого боится Патрушев
Николай Патрушев. Фото: scrf.gov.ru
новость Скупка голосов в Москве
Билборд в Москве. Фото: Дмитрий Борко
статья Ефремов и хозяева жизни
Михаил Ефремов после ДТП. Фото из инстаграма @vlad_zhen
новость Новая уголовка Навального
Игнат Артеменко. Кадр видео RT
статья Власть ФСБ: доклад Ходорковского
Иллюстрация из доклада центра "Досье"
статья Путин с геями и без
Виталий Портников
статья Американский бунт: причины
Разграбление магазина в Калифорнии. Кадр видео
статья Плебисцит объединяет оппозицию
Илья Мильштейн. Courtesy photo