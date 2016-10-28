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Также: Президент, Россия, Ближний Восток, Война, США, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин, Дмитрий Песков

новость Батька и пекло

Песков: Путин считает нецелесообразным возобновление авиаударов по Алеппо
28.10.2016
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
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Владимир Путин считает нецелесообразным возобновление авиаударов российских ВКС в Алеппо. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обращения Генштаба к верховному главнокомандующему по вопросу о возобновлении бомбардировок, сообщает ТАСС.

"Президент России считает нецелесообразным в настоящее время возобновление авиационных ударов по Алеппо. Президент имеет в виду возможным продолжить гуманитарную паузу для вывода раненых и выхода боевиков, которые желают покинуть город, а также, что немаловажно, для того чтобы дать возможность нашим американским партнерам выполнить взятые ранее на себя обещания и обязательства по размежеванию так называемой умеренной оппозиции и террористических группировок", - сказал Песков. При этом он отметил, что гуманитарная пауза касается только Алеппо.

Новых контактов Путина и президента США Барака Обамы по ситуации в Сирии в ближайшее время не планируется, сообщилПесков.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что стратегические решения о ходе операции в Сирии будет принимать лично Путин. "Безусловно, Генштаб осуществляет оперативное руководство, но что касается постановки стратегических задач и принятия стратегических решений, то они принимаются, разумеется, верховным главнокомандующим", - ответил Песков на вопрос, кто будет принимать решения о прекращении гуманитарной паузы в Алеппо и о других действиях российских военных в Сирии.

22 октября осажденном Алеппо возобновились авиаудары и ожесточенные бои. Как сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, авиаудары наносились по ключевой линии фронта на юго-западе города. Они начались сразу после того, как как завершился действовавший три дня режим прекращения огня. В то же время усилились бои между повстанцами и правительственными силами в контролируемых оппозицией районах Алеппо.

Режим прекращения огня завершился несмотря на обещания России продлить его. 21 октября постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин заявил, что гуманитарная пауза в сирийском Алеппо будет продлена до 24 октября и может быть пролонгирована еще. По его словам, это сделано "по гуманитарным соображениям", поскольку Дамаск и Москва надеются, что ситуация "может поменяться к лучшему".

Дипломат подчеркнул, что сирийские и российские военные "сделали все возможное, чтобы обеспечить выход из Восточного Алеппо мирного населения, эвакуировать раненых и больных, предоставить возможность уйти боевикам "Джебхат ан-нусра" и примкнувшим к ним членам оппозиционных группировок".

В среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что гуманитарные паузы в Алеппо могут быть возобновлены при получении гарантий, касающихся мирного населения. "Российская Федерация совместно с сирийскими властями готова к возобновлению "гуманитарных пауз" в Алеппо при получении гарантий международных организаций о готовности вывода из удерживаемых боевиками районов больных, раненых и мирного населения", - сказал он.

"Авиация ВКС России и ВВС Сирии восьмые сутки соблюдает мораторий на полеты ближе 10 километров к городу Алеппо, - добавил представитель Минобороны. - Для мирных жителей, покидающих восточные районы Алеппо круглосуточно открыты шесть гуманитарных коридоров, пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи".

Комментарии 11 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
28.10.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Штирлиц идет по коридору

Илья Мильштейн, 21.10.2016

Складывалось впечатление, что ему в течение долгих часов выкручивали руки, причем довольно успешно, но едва ли это впечатление было верным. Президент РФ иногда принимает такой вид перед очередной авантюрой. Хотя кто знает. Может, ему и вправду нелегко обретаться в той реальности, откуда он иногда, наездами возвращается к нам, чтобы поделиться геополитическими видениями.

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