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В осажденном сирийском городе Алеппо возобновились авиаудары и ожесточенные бои, после того как в субботу завершился действовавший три дня режим прекращения огня. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Авиаудары наносились по ключевой линии фронта на юго-западе города. Они начались сразу после того, как в субботу в 19 часов по местному времени (совпадает с московским) истек срок перемирия. В то же время усилились бои между повстанцами и правительственными силами в контролируемых оппозицией районах Алеппо.

Правозащитники опасаются, что гуманитарная помощь так и не была доставлена жителям осажденного города за время действия режима прекращения огня.

В пятницу ООН объявила, что отсутствие гарантий безопасности вынудило ее отложить планы по эвакуации раненых из города.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская и сирийская авиация с 10:00 прекращают удары в районе Алеппо. По его словам, досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения "гуманитарной паузы". Шойгу добавил, что Минобороны России призывает страны, имеющие влияние на вооруженные формирования в восточном Алеппо, убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город.

Режим прекращения огня завершился несмотря на обещания России продлить его до понедельника. В пятницу постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин заявил, что гуманитарная пауза в сирийском Алеппо будет продлена до 24 октября и может быть пролонгирована еще. По его словам, это сделано "по гуманитарным соображениям", поскольку Дамаск и Москва надеются, что ситуация "может поменяться к лучшему".

Дипломат подчеркнул, что сирийские и российские военные "сделали все возможное, чтобы обеспечить выход из Восточного Алеппо мирного населения, эвакуировать раненых и больных, предоставить возможность уйти боевикам "Джебхат ан-нусра" и примкнувшим к ним членам оппозиционных группировок".

При этом, подчеркнул Бородавкин, на гуманитарную паузу в Восточном Алеппо боевики "отвечают огнем". "Буквально вчера были ранены три российских офицера, снайперскому обстрелу подвергаются коридоры, по которым должны выходить мирные жители, - рассказал Бородавкин. - Внутри Алеппо тех, кто пытается возражать боевикам и поощрить эвакуацию из этой части города, зверски убивают".