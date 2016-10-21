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Россия сфабриковала доказательства причастности бельгийских F-16 к авиаудару по селения Хасаджик близ Алеппо в Сирии. Об этом говорится в коммюнике, размещенном на сайте министра обороны Бельгии Стевена Вандепута.

Переданные российским Минобороны доказательства, пояснил министр, "состоят из карты с маршрутом полета, который якобы выполняли бельгийские самолеты". "Номера системы опознания "свой - чужой", которые обозначены на карте и которые, согласно российскому Министерству обороны, присвоены бельгийским самолетам, неверны и никоим образом не являются номерами самолетов бельгийских ВВС", - говорится в документе.

Это доказывает, подчеркнул Вандепут, что утверждения российского военного ведомства являются сфабрикованными.

"Министр ожидает, что эти необоснованные обвинения будут официально отозваны", - подчеркивается в документе.

Ранее стало известно, что глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс в связи с обвинениями со стороны Москвы вызвал в ведомство российского посла Александра Токовинина.

18 октября в российском Минобороны заявили, что по селению Хасаджик в сирийской провинции Алеппо был нанесен удар с воздуха, в этом районе действовали истребители ВВС Бельгии.

"По информации, поступившей в российский Центр примирения враждующих сторон от представителей местного совета г. Африн провинции Алеппо, 18 октября около 3 часов ночи по селению Хасаджик был нанесен воздушный удар. В результате бомбардировки было разрушено два жилых дома, погибло 6 и получили ранения различной степени тяжести еще 4 человека", - говорилось в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В нем отмечается, что самолетов ВКС России или ВВС Сирии в данном районе не было.

"В районе села Хасаджик ночью 18 октября выполняли задачи самолеты международной коалиции. Средствами контроля воздушной обстановки в указанное время в данном районе были зафиксированы два F-16 ВВС Королевства Бельгии", - говорится в сообщении военного ведомства.

Позже к обсуждению подключилась официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Ждем заявлений Госдепа с жестким осуждением ударов по гражданским объектам и убийству мирных жителей. Думаю, что и фотографии погибших не составит труда найти, чтобы запустить соответствующую кампанию на CNN", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

Минобороны Бельгии отвергло обвинения. "Обычно мы не сообщаем, где проводим операции, но в течение этих дней мы не залетали в указанный район", - сказал на это Вандепут. По его мнению, российские обвинения являются частью тактики Москвы, направленной на то, чтобы посеять раздор в антиигиловской коалиции. Министр выразил надежду, что за этим не последует дипломатических осложнений.