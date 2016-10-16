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Канцлер Германии Ангела Меркель намерена добиваться введения Евросоюзом новых санкций против России. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Причиной являются военные преступления Кремля в Сирии.

Санкции предполагается ввести против российских предприятий самолетостроительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

Предполагается, что введение новых санкций будет обсуждаться на саммите ЕС 20-21 октября. "Несмотря на то что договориться о новых санкциях против России с партнерами по коалиции, куда входит Социал-демократическая партия, а соответственно, и на европейском уровне Меркель будет трудно, недовольство русскими растет", - отмечает издание.

Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с германским канцлером одобрил ее "жесткую реакцию" на военные преступления России, также сообщает газета.

В четверг Financial Times передавала, что главы МИД стран - членов Евросоюза 17 октября намерены обсудить введение новых санкций против Москвы из-за ее действий в Сирии. Как утверждалось, в санкционный список предполагается включить до 12 россиян.

"Остается непонятным, будут ли санкции... направлены только на представителей российских военных кругов или же на чиновников из более широкого круга администрации президента Владимира Путина", - отмечала газета.

Сейчас в санкционном списке ЕС находятся свыше 200 граждан России и 70 российских предприятий.