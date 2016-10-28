О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror714.graniru.info/Politics/Russia/m.256032.html
Также: Россия, США, Ближний Восток, Война, Политика, Мир

новость Ответный удар

Минобороны России обвинило США в авиаударе по школе под Мосулом
28.10.2016
Сергей Рудской. Фото: mil.ru
Сергей Рудской. Фото: mil.ru
Реклама

Самолет ВВС США нанес удар по зданию школы в районе иракского города Мосула. Об этом заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской, сообщает Интерфакс.

"Есть новые случаи ударов авиации коалиции по гражданским объектам. В 3:35 24 октября самолет тактической авиации ВВС США нанес ракетно-бомбовый удар по зданию школы в населенном пункте Телль-Кайф 14 км к северу от Мосула. В результате удара имеются убитые и раненые", - отметил Рудской.

"Отмечается дальнейшее увеличение интенсивности ударов коалиции в этом районе, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков В-52, - сказал генерал. - Как вы знаете, данные самолеты работают по площадям, и количество жертв среди мирного населения будет только увеличиваться".

В российском военном ведомстве также выразили надежду, что США проведут объективное расследование военных преступлений, совершенных в районе Мосула. "Мы продолжаем внимательно наблюдать за обстановкой в районе Мосула. В этой связи хотим дать пояснения об ударах, совершенных в период с 21 по 23 октября по школе на юге этого города и жилым кварталам населенных пунктов Хазна, Каракош, Каракхараб и Эш-Шура иракской провинции Найнава, жертвами которых стали более 60 мирных жителей, а ранения получили свыше 200 человек", - сказал Рудской.

Генерал предоставил фотографии этого и других авиаударов, нанесенных самолетами коалиции в районе Мосула и в других районах Ирака. "Мы передаем все материалы с результатами их расшифровки представителям средств массовой информации. Надеемся, что США выполнят свое обещание и проведут объективное расследование этих военных преступлений", - сказал Рудской.

В ночь на четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в результате авиаудара по сирийcкой школе погибли не менее 22 детей и шести преподавателей. "Это трагедия. Это возмутительно. Если это было сделано преднамеренно, то это является военным преступлением", - заявил исполнительный директор фонда Энтони Лэйк.

По словам Лэйка, территория школы была обстреляна несколько раз. Атака может стать самым кровавым нападением на учебные заведения за весь период войны в Сирии, добавил он.​

В сообщении не указывалось, самолеты какой страны нанесли авиаудар. Провинция Идлиб контролируется сирийской оппозицией, близкие к ним правозащитники считают, что ответственность за налет лежит на России и правительственных войсках Сирии. Позже США прямо обвинили Россию в инциденте.

В пятницу в российском Минобороны заявили, что в указанный день ни один самолет ВКС в этот район не заходил. В военном ведомстве поставили под сомнение сам факт удара с воздуха. Разрушения не соответствуют взрыву авиабоеприпаса, а видеозаписи имеют следы монтажа, отметил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Позже в ЮНИСЕФ заявили, что с 11 октября в Сирии подверглись атакам пять школ.

Комментарии 29 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
28.10.2016
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Штирлиц идет по коридору

Илья Мильштейн, 21.10.2016

Складывалось впечатление, что ему в течение долгих часов выкручивали руки, причем довольно успешно, но едва ли это впечатление было верным. Президент РФ иногда принимает такой вид перед очередной авантюрой. Хотя кто знает. Может, ему и вправду нелегко обретаться в той реальности, откуда он иногда, наездами возвращается к нам, чтобы поделиться геополитическими видениями.

новость Новости по теме
27.10.2016 Минобороны России отрицает причастность к удару по школе в Идлибе →
27.10.2016 ЮНИСЕФ: При авиаударе по школе в сирийском Идлибе погибли более 20 детей →
26.10.2016 Минобороны назвало условия возобновления гуманитарных пауз в Алеппо →
23.10.2016 В Алеппо после перемирия возобновились ожесточенные бои →
21.10.2016 Гуманитарная пауза в Алеппо продлена до 24 октября →
21.10.2016 Брюссель: Россия сфабриковала данные об ударах бельгийских F-16 по Сирии →
19.10.2016 Бельгия отвергла российские обвинения в нанесении ударов по Алеппо →
18.10.2016 Россия приостановила удары по Алеппо →
17.10.2016 Совет ЕС: Действия России в Сирии можно расценить как военные преступления →
17.10.2016 Соглашение о размещении российской базы в сирийском Тартусе не будет бессрочным →
16.10.2016 США и Британия: Обсуждаются новые санкции против России за Алеппо →
16.10.2016 СМИ: Меркель будет добиваться новых санкций против России →
13.10.2016 Главы МИД ЕС обсудят введение новых санкций в отношении России →
12.10.2016 Путин обвинил Запад в "раскручивании антироссийской истерики" →
10.10.2016 Россия разместит военно-морскую базу в сирийском Тартусе →
10.10.2016 Олланд усомнился в необходимости встречи с Путиным в Париже →
08.10.2016 Американский сенатор предлагает ввести санкции против России из-за кибератак →
07.10.2016 В Кремле допустили возможность возвращения российских баз на Кубе и во Вьетнаме →
06.10.2016 Минобороны: Россия будет защищать сирийские войска от атак с воздуха →
06.10.2016 Комитет Госдумы одобрил бессрочное размещение российской авиагруппы в Сирии →
06.10.2016 Правительство Германии обсуждает введение новых санкций в отношении России →
05.10.2016 Правительство одобрило законопроект о краткосрочных военных контрактах →
04.10.2016 Россия перебросила в Сирию систему ПВО "Антей-2500" →
30.09.2016 Россия увеличила численность авиагруппы в Сирии →
Фото и Видео
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Мы Запад всегда били
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Скандал в Сербии
Визит в Сербию Николая Патрушева. Фото: danas.rs
новость Твердое слово Хирурга
Награждение Хирурга орденом Почета. Фото: kremlin.ru
новость Гаскаров на свободе: ВИДЕО
Алексей Гаскаров после выхода из колонии. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Путин обещает не бомбить Алеппо
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
статья Фильм о страшном государстве
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Кадыров против Райкина
Рамзан Кадыров и Александр Залдостанов (Хирург). Фото: grozny-inform.ru
в блоге Русские спасут
383
в блоге Сварливый старческий задор
383
новость Путин: Нападать не собираемся
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Пожизненное для омоновцев
Мемориал в Мядининкае. Фото: 15min.lt
новость "Кузнецова" не пустят на Мальту
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость В вузах "сформируют идентичность"
Студенты. Фото с сайта www.oasis.secna.ru
в блоге Нечего разбойничать
383
новость Ловца покемонов отправили в СИЗО
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
новость Атака на "фабрику троллей"
Офис "Интернет-исследований". Фото: svoboda.org
в блоге Сурков предохраняется
383
статья Хиллари обходит Трампа
Владимир Абаринов
новость "Роскосмос" откажет Франции в поставках
Логотип Роскосмоса