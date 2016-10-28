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Самолет ВВС США нанес удар по зданию школы в районе иракского города Мосула. Об этом заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской, сообщает Интерфакс.

"Есть новые случаи ударов авиации коалиции по гражданским объектам. В 3:35 24 октября самолет тактической авиации ВВС США нанес ракетно-бомбовый удар по зданию школы в населенном пункте Телль-Кайф 14 км к северу от Мосула. В результате удара имеются убитые и раненые", - отметил Рудской.

"Отмечается дальнейшее увеличение интенсивности ударов коалиции в этом районе, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков В-52, - сказал генерал. - Как вы знаете, данные самолеты работают по площадям, и количество жертв среди мирного населения будет только увеличиваться".

В российском военном ведомстве также выразили надежду, что США проведут объективное расследование военных преступлений, совершенных в районе Мосула. "Мы продолжаем внимательно наблюдать за обстановкой в районе Мосула. В этой связи хотим дать пояснения об ударах, совершенных в период с 21 по 23 октября по школе на юге этого города и жилым кварталам населенных пунктов Хазна, Каракош, Каракхараб и Эш-Шура иракской провинции Найнава, жертвами которых стали более 60 мирных жителей, а ранения получили свыше 200 человек", - сказал Рудской.

Генерал предоставил фотографии этого и других авиаударов, нанесенных самолетами коалиции в районе Мосула и в других районах Ирака. "Мы передаем все материалы с результатами их расшифровки представителям средств массовой информации. Надеемся, что США выполнят свое обещание и проведут объективное расследование этих военных преступлений", - сказал Рудской.

В ночь на четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в результате авиаудара по сирийcкой школе погибли не менее 22 детей и шести преподавателей. "Это трагедия. Это возмутительно. Если это было сделано преднамеренно, то это является военным преступлением", - заявил исполнительный директор фонда Энтони Лэйк.

По словам Лэйка, территория школы была обстреляна несколько раз. Атака может стать самым кровавым нападением на учебные заведения за весь период войны в Сирии, добавил он.​

В сообщении не указывалось, самолеты какой страны нанесли авиаудар. Провинция Идлиб контролируется сирийской оппозицией, близкие к ним правозащитники считают, что ответственность за налет лежит на России и правительственных войсках Сирии. Позже США прямо обвинили Россию в инциденте.

В пятницу в российском Минобороны заявили, что в указанный день ни один самолет ВКС в этот район не заходил. В военном ведомстве поставили под сомнение сам факт удара с воздуха. Разрушения не соответствуют взрыву авиабоеприпаса, а видеозаписи имеют следы монтажа, отметил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Позже в ЮНИСЕФ заявили, что с 11 октября в Сирии подверглись атакам пять школ.