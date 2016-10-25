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Новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии не вполне соответствует подходам Москвы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин по итогам закрытого совещания в Совбезе, сообщает ТАСС.

"У нас есть свои концептуальные подходы, которым этот текст не вполне соответствует", - сказал Чуркин. По его словам, обсуждение документа "выявило ряд несовпадений в точках зрения членов Совета Безопасности". Российский дипломат назвал "неясными" перспективы не только принятия проекта, но и дальнейшей работы над документом.

Предложенный Новой Зеландией проект резолюции содержит требования "немедленно и полностью остановить все атаки, которые могут привести к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры, в частности, осуществляемых с воздуха в Алеппо". Кроме того, документ призывает к введению 48-часовых гуманитарных пауз, проведению медицинской эвакуации и возвращению к политическому процессу. Резолюция также предусматривает вывод боевиков из восточной части города в соответствии с инициативой специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

8 октября Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект французской резолюции по урегулированию ситуации в Сирии. Французский проект, в частности, предусматривал введение санкций против сторон сирийского конфликта за несоблюдение оговариваемых условий. По мнению российских дипломатов, текст документа "грубо искажал реальное положение дел, носил политизированный, несбалансированный и однобокий характер".

12 октября президент Владимир Путин заявил, что предложенный Францией проект резолюции по урегулированию ситуации в Сирии был вынесен на голосование в Совбез ООН, чтобы раскрутить антироссийскую истерику. "Вбросили эту резолюцию Совета Безопасности, явно ожидая нашего вето, - сказал Путин. - Не для того, чтобы резолюция прошла, ее вбросили, зная нашу позицию и не обсуждая с нами наши предложения, а чтобы получить это вето. А зачем? Чтобы обострить ситуацию и раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных СМИ".

Российская позиция по Сирии вызвала резкую реакцию на Западе. В принятом 17 октября заявлении Совета Евросоюза говорилось, что действия, совершаемые в Алеппо режимом сирийского диктатора Башара Асада и его союзниками, особенно Россией, могут быть квалифицированы как военные преступления. Москву, в частности как члена Международной группы поддержки Сирии, Совет ЕС призвал добиться прекращения бомбардировок Алеппо войсками Асада, восстановить нарушенное перемирие, обеспечить гуманитарный коридор, а также создать условия для передачи власти в Сирии, заслуживающей доверия и обеспечивающей участие всех заинтересованных сторон.

20 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введения новых санкций ЕС против России. По ее словам, Россия несет большую ответственность за действия в Сирии. Бомбардировки Алеппо, осуществляемые самолетами российских ВКС и сирийской авиацией, бесчеловечны и становятся чудовищным испытанием для населения, подчеркнула канцлер.

В понедельник более 80 правозащитных и гуманитарных организаций подписали петицию с требованием не допустить избрания России в состав Совета ООН по правам человека из-за ее политики в Сирии. "Действия России в Сирии явно контрастируют с ее риторическими заявлениями о приверженности правам человека", - говорится в документе. Его авторы отмечают, что вето России на резолюцию Совбеза ООН прекращении огня в Алеппо и ее поддержка авиаударов по этому городу не соответствуют принципам и целям СПЧ.