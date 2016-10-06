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Российские военные рекомендуют США "просчитать последствия" возможных ударов по позициям сирийских войск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает Интерфакс.

"Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов ПВО вряд ли будет время на выяснение по "прямой линии" точной программы полета ракет и принадлежности их носителей. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с разочаровывающей реальностью", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что любые удары по территории, которую контролирует сирийское правительство, создадут угрозу для российских военнослужащих. "Сегодня большинство офицеров российского центра примирения враждующих сторон работают на земле, доставляя гуманитарную помощь, и ведут переговоры с главами населенных пунктов и вооруженных отрядов в большинстве сирийских провинций", - сообщил Конашенков.

Генерал отметил, что сирийская армия восстановила техническое состояние систем ПВО, кроме того, в Сирии есть российские зенитные ракетные системы большой дальности. "Сегодня на вооружении сирийской армии имеются эффективные зенитные ракетные комплексы С-200, "Бук" и другие системы ПВО, техническое состояние которых за прошедший год было восстановлено", - сказал он. - Напомню американским стратегам, что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляются зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов", - заявил генерал.

Так Конашенков прокомментировал публикацию газеты Washington Post. Во вторник со ссылкой на анонимные источники в правительстве США она сообщила, что в военных кругах в Вашингтоне растет поддержка новых ударов по силам, лояльным президенту Башару Асаду. 29 сентября Reuters со ссылкой на неназванных чиновников Белого Дома, сообщал, что в администрации США обсуждается возможность налетов на сирийские авиабазы. Собеседники агентства, однако, отметили, что принятие такого решения маловероятно. Как поясняется, бомбардировки баз Асада могут привести к потерям среди российских военных. В то же время в качестве альтернативны рассматривается нанесение ударов по базам, расположенным вне зоны идущих на севере страны боев. На этих объектах, как можно заключить из публикации, россиян нет.

Во вторник США приостановили двустороннее сотрудничество с Россией в Сирии. Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби подчеркнул, что "это решение далось нелегко".

"К сожалению, Россия не сумела выполнить взятые на себя обязательства, - заметил Кирби, - и не пожелала либо не смогла обеспечить соблюдение сирийским режимом условий, на которые согласилась Москва". Кремль и поддерживаемый им режим сирийского диктатора Башара Асада в нарушение достигнутого 12 сентября соглашения о перемирии интенсифицировали атаки, в том числе на гражданские объекты, констатировал чиновник. В частности, он упомянул совершенный 19 сентября налет на гуманитарный конвой под Алеппо.

Кирби также сообщил, что Вашингтон отзывают своих представителей из совместного с Москвой центра реализации договоренностей.

США, заключил чиновник, сохранят с Россией лишь контакты, необходимые для обеспечения безопасности военных обеих стран в ходе проводимых военных действий.