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Действия, совершаемые в Алеппо режимом сирийского диктатора Башара Асада и его союзниками, особенно Россией, могут быть квалифицированы как военные преступления. Это утверждается в принятом в понедельник заявлении Совета Евросоюза.

Как военные преступления, говорится в документе, можно расценить бомбардировки гражданских объектов, использование бочковых и кассетных бомб, химического оружия, а также способствование "катастрофической эскалации" конфликта.

Россия в применении химического оружия не обвиняется - насколько можно заключить из документа, в использовании этих боеприпасов уличены режим Асада и "Исламское государство".

Москву, в частности как члена Международной группы поддержки Сирии, Совет ЕС призвал добиться прекращения бомбардировок Алеппо войсками Асада, восстановить нарушенное перемирие, обеспечить гуманитарный коридор, а также создать условия для передачи власти в Сирии, заслуживающей доверия и обеспечивающей участие всех заинтересованных сторон.

Налет на гуманитарный конвой ООН, совершенный 19 сентября, в заявлении Совета ЕС был подвергнут критике как "откровенное нарушение международного права", требующее "всестороннего расследования". "ЕС ожидает результатов выводов комиссии ООН, - говорится в документе. - Виновные в таких нарушениях и злоупотреблениях должны понести ответственность".

Между тем о виновности России в налете на гуманитарный конвой не говорится.

В воскресенье госсекретарь США Джон Керри и глава британского МИДа Борис Джонсон заявили, что Запад обсуждает введение против России новых экономических санкций в ответ на продолжающиеся бомбардировки Алеппо. Такое сообщение они сделали по итогам 10-сторонней встречи в Лондоне. В ней помимо Керри и Джонсона участвовали представители Франции, Германии, Италии, Евросоюза в целом, а также Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Катара.

Санкции предполагается ввести и против режима Асада.

Керри и Джонсон выразили надежду, что остановить бомбардировки удастся по итогам переговоров с Россией. В то же время они заметили, что дипломатические методы следует подкрепить экономическим давлением.

Рассматриваются все средства, кроме собственно военных, также заметили Керри и Джонсон. Глава Госдепа подчеркнул, что страны обязались не подогревать конфликт, чтобы тот не вылился в более масштабную региональную войну или даже в прямую схватку двух сверхдержав. Британский министр, в свою очередь, назвал военные методы излишне радикальными.

Керри также заметил, что в Сирии ежедневно совершаются преступления против человечности. Джонсон заявил о военных преступлениях. Оба отметили необходимость привлечь виновных в этих преступлениях к уголовной ответственности.