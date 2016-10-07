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Возможное размещение российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме связано с последними изменениями в международной обстановке и режиме международной безопасности. Как передает РИА "Новости", об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Международная обстановка - она не статична, она достаточно подвижна. Вы видите, что последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы, поэтому, естественно, все страны, в соответствии со своими национальными интересами, оценивают эти изменения и предпринимают определенные меры в том русле, которое считают нужным", - сказал Песков.

При этом он переадресовал сам вопрос о присутствии российских военных на Кубе и во Вьетнаме министерству обороны. "Конкретно, предметно, что касается вот этих баз, вам все-таки лучше спросить Минобороны", - подчеркнул он.

О том, что Минобороны рассматривает возможность возвращения военных баз в страны, где они размещались во времена Советского Союза, ранее в пятницу заявил заместитель главы ведомства Николай Панков. "Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли военное ведомство возвращаться на базы во Вьетнаме и на Кубе.

В пятницу Госдума рассматривает вопрос о ратификации соглашения о бессрочном размещении российской авиационной группы на территории Сирии. Документ был подписан 26 августа 2015 года в Дамаске, а 9 августа 2016 года Путин внес его на рассмотрение нижней палаты парламента.

За восстановление российских военных баз в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке выступил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. "Необходимо рассмотреть вопрос о нашем присутствии и в других регионах мира", - сказал парламентарий. "Считаю, что национальным интересам России отвечало бы восстановление ранее закрытых наших военных баз в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке", - подчеркнул Чепа.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что Россия планирует развивать военные базы за рубежом, в частности в Киргизии, Таджикистане, Армении. При этом Владимир Путин летом 2014 года отмечал, что у Москвы нет планов восстанавливать базу в кубинском Лурдесе.