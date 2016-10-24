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новость Неизбирательные бомбежки

Правозащитнники требуют не включать Россию в Совет ООН по правам человека
24.10.2016
Заседание СПЧ ООН. Фото: ohchr.org
Заседание СПЧ ООН. Фото: ohchr.org
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Более 80 правозащитных и гуманитарных организаций подписали петицию с требованием не допустить избрания России в состав Совета ООН по правам человека из-за ее политики в Сирии. Об этом сообщает The Independent.

"Действия России в Сирии явно контрастируют с ее риторическими заявлениями о приверженности правам человека", - говорится в документе. Его авторы отмечают, что вето России на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Алеппо и ее поддержка авиаударов по этому городу не соответствуют принципам и целям СПЧ.

В связи с этим авторы петиции призывают страны-члены СПЧ задаться вопросом, может ли Россия состоять в СПЧ, проводя при этом такую политику в Сирии.

Очередное голосование по составу СПЧ на ближайшие три года должно пройти в пятницу. Россия, Венгрия и Хорватия претендуют на два места в представляющей Восточную Европу группе. При этом Россия наряду с Македонией представляет в СПЧ этот регион с 2013 года.

В принятом 17 октября заявлении Совета Евросоюза говорилось, что действия, совершаемые в Алеппо режимом сирийского диктатора Башара Асада и его союзниками, особенно Россией, могут быть квалифицированы как военные преступления. Москву, в частности как члена Международной группы поддержки Сирии, Совет ЕС призвал добиться прекращения бомбардировок Алеппо войсками Асада, восстановить нарушенное перемирие, обеспечить гуманитарный коридор, а также создать условия для передачи власти в Сирии, заслуживающей доверия и обеспечивающей участие всех заинтересованных сторон.

20 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введения новых санкций ЕС против России. По ее словам, Россия несет большую ответственность за действия в Сирии. Бомбардировки Алеппо, осуществляемые самолетами российских ВКС и сирийской авиацией, бесчеловечны и становятся чудовищным испытанием для населения, подчеркнула канцлер.

"То, что происходит в Алеппо - это военное преступление", - заявил в свою очередь президент Франции Франсуа Олланд. По его словам, одно из первых требований - прекращение бомбардировок города сирийским режимом и поддерживающей его Россией. Население Алеппо не может существовать в столь невыносимых условиях, подчеркнул Олланд.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
24.10.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Штирлиц идет по коридору

Илья Мильштейн, 21.10.2016

Складывалось впечатление, что ему в течение долгих часов выкручивали руки, причем довольно успешно, но едва ли это впечатление было верным. Президент РФ иногда принимает такой вид перед очередной авантюрой. Хотя кто знает. Может, ему и вправду нелегко обретаться в той реальности, откуда он иногда, наездами возвращается к нам, чтобы поделиться геополитическими видениями.

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