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новость Лишь бы не было войны

США и Британия: Обсуждаются новые санкции против России за Алеппо
16.10.2016
Борис Джонсон и Джон Керри. Кадр видео с youtube-канала британского МИДа
Борис Джонсон и Джон Керри. Кадр видео с youtube-канала британского МИДа
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Запад обсуждает введение против России новых экономических санкций в ответ на продолжающиеся бомбардировки Алеппо. Как передает AP, об этом заявили главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Джон Керри и Борис Джонсон.

Со своими заявлениями они выступили по итогам 10-сторонней встречи в Лондоне. В ней помимо Керри и Джонсона приняли участие представители Франции, Германии, Италии, Евросоюза в целом, а также Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Катара.

Санкции предполагается ввести и против режима сирийского диктатора Башара Асада, которого поддерживает Москва.

Керри и Джонсон выразили надежду, что остановить бомбардировки удастся по итогам переговоров с Россией. В то же время они заметили, что дипломатические методы следует подкрепить экономическим давлением.

Рассматриваются все средства, кроме собственно военных, также заметили Керри и Джонсон. Глава Госдепартамента подчеркнул, что страны обязались не подогревать конфликт, чтобы тот не вылился в более масштабную региональную войну или даже в прямую схватку двух сверхдержав. Британский министр, в свою очередь, назвал военные методы излишне радикальными.

Госсекретарь США подчеркнул, что в Сирии ежедневно совершаются преступления против человечности. Глава британского МИДа, в свою очередь, заявил о военных преступлениях. Оба отметили необходимость привлечь виновных в этих преступлениях к уголовной ответственности.

В четверг Financial Times передавала, что главы МИД стран - членов Евросоюза 17 октября намерены обсудить введение новых санкций против Москвы из-за ее военных преступлений в Сирии. Как утверждалось, в санкционный список предполагается включить до 12 россиян. Изданию, однако, не удалось выяснить, станут ли новыми фигурантами списка лишь военные или также представители политического руководства России.

В субботу Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что добиваться введения Евросоюзом новых санкций против Кремля в связи с его действиями в Сирии намерена канцлер Германии Ангела Меркель. Объектами санкций должны стать российские предприятия самолетостроительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

По информации издания, эти санкции будут обсуждаться на саммите ЕС 20-21 октября. Сообщалось также, что президент США Барак Обама одобрил "жесткую реакцию" Меркель на военные преступления России.

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16.10.2016

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