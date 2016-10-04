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Россия впервые развернет в Сирии передовой комплекс системы противовоздушной обороны "Антей-2500" (SA-23 Gladiator по классификации НАТО). Об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на три источника в администрации США.

По данным собеседников телеканала, это первое размещение "Антея-2500" за пределами России. Компоненты системы были доставлены в выходные на российскую военно-морскую базу в Тартусе, но пока их еще не распаковали.

Источники затруднились назвать мотивы размещения комплекса в Сирии неясны, однако отметили, что у "Исламского государства" и "Джабхат ан-Нусры" нет своей авиации или крылатых ракет.

Как отмечает телеканал, отправка передовой системы ПВО в Сирию произошла на фоне провала режима прекращения огня и приостановке США взаимодействия с Россией по сирийской проблеме.

"Антей-2500" поражает цели на расстоянии до 250 километров с помощью ракет двух типов. Более мелкие применяются против самолетов и крылатых ракет противника, а более крупные могут поражать баллистические ракеты средней дальности и создавать помехи для самолетов противника.

Накануне США приостановили двустороннее сотрудничество с Россией в Сирии. Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби подчеркнул, что "это решение далось нелегко".

"К сожалению, Россия не сумела выполнить взятые на себя обязательства, - заметил Кирби, - и не пожелала либо не смогла обеспечить соблюдение сирийским режимом условий, на которые согласилась Москва". Кремль и поддерживаемый им режим сирийского диктатора Башара Асада в нарушение достигнутого 12 сентября соглашения о перемирии интенсифицировали атаки, в том числе на гражданские объекты, констатировал чиновник. В частности, он упомянул совершенный 19 сентября налет на гуманитарный конвой под Алеппо.

Кирби также сообщил, что Вашингтон отзывают своих представителей из совместного с Москвой центра реализации договоренностей.

США, заключил чиновник, сохранят с Россией лишь контакты, необходимые для обеспечения безопасности военных обеих стран в ходе проводимых военных действий.