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Также: Россия, Мир, Ближний Восток, Европа, Война, Политика | Персоны: Владимир Путин, Дмитрий Песков

новость Олланд усомнился в необходимости встречи с Путиным в Париже

10.10.2016
Владимир Путин и Франсуа Олланд. Фото с сайта kremlin.ru
Владимир Путин и Франсуа Олланд. Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Франции Франсуа Олланд усомнился в необходимости встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время его визита в Париж. Об этом Олланд заявил в интервью телеканалу TMC, полная версия которого выйдет в понедельник.

"Я задался вопросом... Есть ли в этом (встрече с Путиным. - Ред.) смысл? Нужно ли это? Можно ли таким образом оказать давление? Можем ли мы добиться того, чтобы он (Путин. - Ред.) прекратил то, что он совершает вместе с сирийским режимом, то есть поддержку режима с использованием авиации, бомбежки населения Алеппо. То есть мне придется принять - я все еще задаю себе вопрос - Владимира Путина?", - сказал Олланд.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что подготовка к предстоящему визиту Владимира Путина в Париж продолжается. О каких-либо изменениях в программе визита французская сторона не сообщала.

"Продолжается подготовка к предстоящему визиту Путина в Париж. Запланированы переговоры в Елисейском дворце, также Путин примет участие в открытии Российского духовного центра", - сказал Песков.

"Иной информации от наших французских коллег не имеем, из этого и исходим", - добавил он.

О предстоящем визите Путина в Париж стало известно в середине октября. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что на встрече двух лидеров планируется обсудить состояние двусторонних отношений, а также международные вопросы, в том числе Сирию и Украину.

В минувшую субботу Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект французской резолюции по урегулированию ситуации в Сирии. Французский проект был внесен на рассмотрение Совбеза ООН в пятницу. Он, в частности, предусматривал введение санкций против сторон сирийского конфликта за несоблюдение оговариваемых условий.

По мнению российских дипломатов, текст документа "грубо искажал реальное положение дел, носил политизированный, несбалансированный и однобокий характер".

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10.10.2016

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