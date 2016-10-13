Реклама

Главы внешнеполитических ведомств ЕС в понедельник обсудят введение новых санкций в отношении России в ответ на действия России в Сирии. Как пишет Financial Times, ссылаясь на дипломатический источник в ЕС, Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность включения в санкционный список до 12 россиян.

"Остается непонятным, будут ли санкции, требующие одобрения всех 28 стран-членов ЕС, направлены только на представителей российских военных кругов или же на чиновников из более широкого круга администрации президента Владимира Путина", - отмечает издание.

Кроме того, на встрече глав МИД будет обсуждаться предложение ввести санкции против 20 представителей режима сирийского президента Башара Асада. Предложение также было выдвинуто Лондоном, Парижем и Берлином.

Накануне The Wall Street Journal писала, что правительства стран ЕС готовятся обсудить на будущей неделе свои действия в ответ на ухудшение ситуации в Сирии. Если бомбардировки Алеппо продолжатся и ситуация продолжит ухудшаться, вопросу санкций на встрече будет уделено "серьезное внимание", отметили собеседники издания.

По их словам, конкретного понимания, какими именно могут быть новые санкции, пока нет.

В настоящее время в санкционном списке ЕС находятся более 200 физических лиц и 70 компаний из России.

Накануне Путин заявил, что предложенный Францией проект резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии был "вбросом", рассчитанным на то, чтобы "обострить ситуацию и раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных СМИ".

США и их союзники выдвигают против России "огульные обвинения", также пожаловался Путин. В частности, заметил он, Москву обвиняют в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо, хотя Вашингтону известно, что на самом деле нападение совершила "одна из террористических организаций".

Москва готова работать с США, Францией и другими партнерами по Сирии, подчеркнул Путин. Но для этого необходим диалог, к которому, по словам президента, США не готовы.