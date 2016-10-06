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Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать соглашение о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории Сирии. Как передает РИА "Новости", документ будет вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента 7 октября.

Российская авиационная группа размещена на территории САР по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме Хмеймим, который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляются в пользование России на безвозмездной основе, сообщается в пояснительной записке.

"Применение российской авиационной группы осуществляется в соответствии с решением ее командира по планам, согласованным сторонами", - говорится в документе. Состав российской авиационной группы определяется российской стороной по согласованию с сирийской.

В сопроводительных документах отмечается, что "вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения российской авиационной группой задач по предназначению, для обеспечения безопасности и жизнедеятельности ее личного состава, ввозятся на территорию САР без взимания каких-либо сборов и пошлин".

Личный состав российской авиагруппы может беспрепятственно пересекать границу Сирии, не подвергаясь досмотру пограничными и таможенными органами. Также сообщается, что личному составу российской авиационной группы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные тем, которые предусмотрены в отношении дипломатов и членов их семей в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

"Российская авиационная группа освобождена от всех прямых и косвенных налогов, пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции САР. Движимое и недвижимое имущество, архив и документы российской авиационной группы неприкосновенны", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "Сирийская сторона не предъявляет никаких претензий России, ее авиационной группе и ее личному составу, и не возбуждает против них никаких исков", — отмечается в сопроводительной записке. Соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты его подписания.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что Госдума в пятницу единодушно поддержит ратификацию соглашения, передает Интерфакс. "Уверен, это знаковое досье будет единогласно ратифицировано Госдумой", - заявил он.

30 сентября стало известно, что Россия увеличила численность авиагруппы на базе Хмеймим за счет переброски дополнительных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34. По словам источника "Известий" в военно-дипломатических кругах, к перелету в Сирию подготовлены и штурмовики Су-25 "Грач", однако приказ об их отправке пока не отдан. При необходимости группировка ВКС будет усилена за 2-3 дня, отметил собеседник издания.