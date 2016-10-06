О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror710.graniru.info/Politics/Russia/m.255243.html
Также: Россия, Ближний Восток, Война, Политика, Мир

новость Комитет Госдумы одобрил бессрочное размещение российской авиагруппы в Сирии

06.10.2016
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
Реклама

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать соглашение о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории Сирии. Как передает РИА "Новости", документ будет вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента 7 октября.

Российская авиационная группа размещена на территории САР по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме Хмеймим, который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляются в пользование России на безвозмездной основе, сообщается в пояснительной записке.

"Применение российской авиационной группы осуществляется в соответствии с решением ее командира по планам, согласованным сторонами", - говорится в документе. Состав российской авиационной группы определяется российской стороной по согласованию с сирийской.

В сопроводительных документах отмечается, что "вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения российской авиационной группой задач по предназначению, для обеспечения безопасности и жизнедеятельности ее личного состава, ввозятся на территорию САР без взимания каких-либо сборов и пошлин".

Личный состав российской авиагруппы может беспрепятственно пересекать границу Сирии, не подвергаясь досмотру пограничными и таможенными органами. Также сообщается, что личному составу российской авиационной группы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные тем, которые предусмотрены в отношении дипломатов и членов их семей в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

"Российская авиационная группа освобождена от всех прямых и косвенных налогов, пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции САР. Движимое и недвижимое имущество, архив и документы российской авиационной группы неприкосновенны", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "Сирийская сторона не предъявляет никаких претензий России, ее авиационной группе и ее личному составу, и не возбуждает против них никаких исков", — отмечается в сопроводительной записке. Соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты его подписания.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что Госдума в пятницу единодушно поддержит ратификацию соглашения, передает Интерфакс. "Уверен, это знаковое досье будет единогласно ратифицировано Госдумой", - заявил он.

30 сентября стало известно, что Россия увеличила численность авиагруппы на базе Хмеймим за счет переброски дополнительных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34. По словам источника "Известий" в военно-дипломатических кругах, к перелету в Сирию подготовлены и штурмовики Су-25 "Грач", однако приказ об их отправке пока не отдан. При необходимости группировка ВКС будет усилена за 2-3 дня, отметил собеседник издания.

Оставить комментарий Обсудить
06.10.2016

новость Новости по теме
30.09.2016 Россия увеличила численность авиагруппы в Сирии →
30.09.2016 Обама и Меркель возложили на Россию "особую ответственность" за ситуацию в Сирии →
30.09.2016 Посольство России в США усилило меры безопасности →
29.09.2016 Белый Дом: Дипломатическое взаимодействие с Россией по Сирии не сработало →
29.09.2016 СМИ: В Белом Доме обсуждают возможность налетов на авиабазы Асада →
29.09.2016 Госдеп США предупредил о возможных терактах в российских городах →
28.09.2016 США грозят прекратить сотрудничество с Россией в Сирии →
28.09.2016 США не исключают введения против России новых санкций в связи с ситуацией в Сирии →
25.09.2016 Глава МИД Британии Джонсон: Россия затягивает войну в Сирии →
24.09.2016 Алеппо третий день подряд подвергается авиаударам →
23.09.2016 Bellingcat: Гуманитарный конвой в Сирии атаковали российскими авиабомбами →
21.09.2016 SOHR: За месяц в Сирию прибыли свыше 6 тысяч российских военных →
21.09.2016 США обвинили Россию в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо →
20.09.2016 Россия отрицает причастность к удару по гуманитарному конвою в Сирии →
20.09.2016 В Сирии обстреляли гуманитарный конвой ООН →
Фото и Видео
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27110
Play own
Христиане против мракобесия
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
в блоге В бой за меридиан
383
новость Детские бои в Грозном
Детские бои на турнире в Грозном. Кадр видеоролика
статья Пугающий Pu
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Американский держиморда
РЕКЛАМА
Loading...
новость Дело Панова: ЕСПЧ отказал
Евгений Панов дает показания. Кадр съемки ФСБ
новость "Спикер" ЛНР в руках ФСБ
Алексей Карякин. Источник: investigator.org.ua
новость Германия обсуждает новые санкции
Ангела Меркель. Фото: www.sueddeutsche.de
новость Запоздалый ответ Америке
Дмитрий Медведев на заседании Совета стран Баренцева региона. Фото: bellona.ru
новость Повинная члена УИК
На избирательном участке. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Группы Русского марша заблокировали
На Русском марше. Люблино, 04.11.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
новость Панфиловцы и мрази конченые
Владимир Мединский. Фото: scandaly.ru
новость Дешевые лекарства подорожают
Белый дом. Фото: Википедия
новость Эстония готовится к вторжению
Эстония. Фото с сайта www.internationalreports.net
новость Гаага вместо права вето
Зейд Раад аль-Хусейн. Фото: un.org
новость Дело экс-сенатора Торлопова
Владимир Торлопов. Фото: kremlin.ru
в блоге Литературный спецназ
383
статья Слово и дело Антона Носика
Владимир Абаринов
новость Трамп: Россия провалила сделку
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Под Новосибирском арестовали американца
Пограничный пункт "Павловка". Фото: wikimapia.org
в блоге Ручка от чемодана Серова
196