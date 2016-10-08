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Председатель подкомитета Сената США по международной кибербезопасности Кори Гарднер предложил ввести новые санкции против России после заявления американской разведки о причастности российских властей к намеренным кибератакам. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

"Я планирую внести законопроект, предписывающий администрации ввести санкции против плохих российских деятелей, которые несут ответственность за вредоносную киберактивность, - заявил Гарднер. - Вмешательство России в американскую демократию представляет прямую угрозу для нашего политического процесса, и это может быть лишь верхушкой айсберга. Крайне важно, чтобы России встретилась с ответом в форме жестких санкций. Мы должны показать миру , что мы не потерпим киберпреступления".

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций. "Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли", - сказал Песков.

В пятницу американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

"Мы полагаем, исходя из объема и направленности этих усилий, что только высшие должностные лица России могли разрешить эту активность, - говорится в документе. - Такая деятельность не является новой для Москвы - Россия использовала подобную тактику и технику по всей Европе и Евразии, например, чтобы повлиять на общественное мнение".

6 сентября The Washington Post сообщала, что американские спецслужбы изучат "возможные планы России по дискредитации американской избирательной системы". Тогда было известно об атаках на системы в штатах Аризона и Иллинойс. По данным собеседников издания, целью широкомасштабной тайной операции России является подрыв доверия американской общественности к предстоящим президентским выборам и политическим институтам США. По словам другого источника, Кремль хочет не столько непосредственно повлиять на результаты выборов, сколько создать хаос и дискредитировать американскую политическую систему в мире. При этом расчет делается на аудиторию постсоветских стран.

Кроме того, ФБР ведет расследование кибератак на американские СМИ и коммерческие организации. В причастности к ним подозревают российских хакеров. Российский след также обнаружен в атаках на компьютерные системы Демократической партии США. 28 сентября стало известно, что ФБР также расследует попытки взлома мобильных телефонов руководителей Демпартии. В них тоже подозревают хакеров, которых "поддерживает российские власти".

26 сентября кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе теледебатов со своим соперником Дональдом Трампом заявила, что нет "никаких сомнений" в спонсировании Россией кибератак против "всех видов организаций в нашей стране".

29 сентября директор ФБР Джеймс Коми, выступая в палате представителей Конгресса США, заявил, что обнаружены новые попытки взломать сайты регистрации избирателей в более чем 10 американских штатах. "Было зафиксировано множество сетевых сканирований, которые обычно предшествуют попыткам проникнуть в систему, а также некоторых неудавшихся попыток проникновений в базу данных избирателей, помимо тех, о которых мы знали в июле и августе, - сказал Коми. - Мы призываем все штаты удостовериться в том, что их система защиты работает". По словам Коми, ФБР "очень, очень тщательно" изучает возможную причастность России к этим атакам. В ФБР считают, что их могут предпринимать с целью повлиять на избирательный процесс в США.