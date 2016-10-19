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новость Бельгия отвергла российские обвинения в нанесении ударов по Алеппо

19.10.2016
Стивен Вандепут. Фото: vandeput.belgium.be
Стивен Вандепут. Фото: vandeput.belgium.be
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Министерство обороны Бельгии отвергло обвинения со стороны России в том, что бельгийские бомбардировщики F-16 нанесли удары по населенному пункту на севере Сирии, в результате чего там погибли шесть человек. Как передает De Redactie.Be, об этом заявил глава ведомства Стивен Вандепут.

"Обычно мы не сообщаем, где проводим операции, но в течение этих дней мы не залетали в указанный район", - сказал министр.

По его словам, бельгийские военнослужащие уважают правила ведения боевых операций. "Всегда необходимо избегать побочного ущерба. Нельзя допускать никаких сомнений относительно цели, которая должна быть на 100 процентов связанной с "Исламским государством", - отметил Вандепут.

По его мнению, российские обвинения являются частью тактики Москвы, направленной на то, чтобы посеять раздор в антиигиловской коалиции. Министр выразил надежду, что за этим не последует дипломатических осложнений.

Накануне в российском Минобороны заявили, что по селению Хассанджек в сирийской провинции Алеппо был нанесен удар с воздуха, в этом районе действовали истребители ВВС Бельгии.

"По информации, поступившей в российский Центр примирения враждующих сторон от представителей местного совета г. Африн провинции Алеппо, 18 октября около 3 часов ночи по селению Хассаджек был нанесен воздушный удар. В результате бомбардировки было разрушено два жилых дома, погибло 6 и получили ранения различной степени тяжести еще 4 человека", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В нем отмечается, что самолетов ВКС России или ВВС Сирии в данном районе не было.

"В районе села Хассаджек ночью 18 октября выполняли задачи самолеты международной коалиции. Средствами контроля воздушной обстановки в указанное время в данном районе были зафиксированы два F-16 ВВС Королевства Бельгии", - говорится в сообщении военного ведомства.

Позже к обсуждению подключилась официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Ждем заявлений Госдепа с жестким осуждением ударов по гражданским объектам и убийству мирных жителей. Думаю, что и фотографии погибших не составит труда найти, чтобы запустить соответствующую кампанию на CNN", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская и сирийская авиация с 10:00 вторника прекращают удары в районе Алеппо. По его словам, досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения 20 октября "гуманитарной паузы".

Шойгу добавил, что Минобороны России призывает страны, имеющие влияние на вооруженные формирования в восточном Алеппо, убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город.

Российские военные специалисты, отметил министр, прибыли в Женеву. По его словам, российская инициатива о введении "гуманитарной паузы" должна "способствовать успеху в работе военных экспертов ряда государств, которая завтра начнется в Женеве". "Эта работа будет направлена, прежде всего, на отделение террористов от умеренной оппозиции и их вывода из восточной части Алеппо", - сказал Шойгу.

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19.10.2016

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