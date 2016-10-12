Реклама

Предложенный Францией проект резолюции по урегулированию ситуации в Сирии был вынесен на голосование в Совбез ООН, чтобы раскрутить антироссийскую истерику. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме "Россия зовет", сообщает РИА "Новости".

"Вбросили эту резолюцию Совета Безопасности, явно ожидая нашего вето, - сказал Путин. - Не для того, чтобы резолюция прошла, ее вбросили, зная нашу позицию и не обсуждая с нами наши предложения, а чтобы получить это вето. А зачем? Чтобы обострить ситуацию и раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных СМИ".

Как утверждает российский президент, США и их союзники выдвигают против России "огульные обвинения". В частности, Москву обвиняют в нападении на гуманитарный конвой в Сирии. При этом, по словам Путина, США известно, кто на самом деле нанес удары по конвою. "Это одна из террористических организаций. И мы знаем, что американцы об этом знают, но предпочитают занять другую позицию, заняться огульными обвинениями в адрес России. Это делу не поможет", - заявил президент.

Москва готова работать с США, Францией и другими партнерами по Сирии, подчеркнул Путин. Но для этого необходим диалог, к которому, по словам президента, не готовы США.

Путин также сообщил, что не поехал в Париж по просьбе французской стороны. "На самом деле мы даже визит не отменяли, просто французская сторона дала понять, что сейчас официально открывать наш культурный центр, на эти гуманитарные темы разговаривать не время, надо как-то перенести эти мероприятия. Ну, мы сказали: ладно, хорошо, пожалуйста. Мы, собственно, и не навязывались", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что в отношениях с Францией и французским народом после отмены визита ничего не изменилось. Отношения с французами, с французским народом, с французским бизнесом никак не поменялись, и надеюсь, ничего серьезного не произойдет и в наших отношениях с Францией как с государством, ну и с нашими партнерами на политическом уровне", - добавил Путин.

8 октября Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект французской резолюции по урегулированию ситуации в Сирии. Французский проект, в частности, предусматривал введение санкций против сторон сирийского конфликта за несоблюдение оговариваемых условий. По мнению российских дипломатов, текст документа "грубо искажал реальное положение дел, носил политизированный, несбалансированный и однобокий характер".

В понедельник Путин отказался от визита в Париж, где 19 октября должна была состояться его встреча с французским коллегой Франсуа Олландом. В Кремле пояснили, что отказ связан с выпадением из программы визита запланированных мероприятий. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, визит может состояться в сроки, удобные для французского лидера. В ходе визита, объяснил Песков, планировались ряд мероприятий, в частности, открытие Русского духовного центра и проведение одной из выставок. Вопросы о том, почему произошла отмена мероприятий, Песков предложил адресовать французской стороне.

Накануне стало известно, что Олланд сомневается в необходимости встречи с Путиным во время его визита в Париж. "Есть ли в этом смысл? Нужно ли это? Можно ли таким образом оказать давление? Можем ли мы добиться того, чтобы он прекратил то, что он совершает вместе с сирийским режимом, то есть поддержку режима с использованием авиации, бомбежки населения Алеппо, - сказал президент Франции в телеинтервью. - То есть нужно ли мне принять - я все еще задаю себе вопрос - Владимира Путина?"