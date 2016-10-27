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Авиация Воздушно-космических сил России непричастна к удару по школе в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, сообщает Интерфакс.

"В среду, 26 октября, ни один самолет ВКС в данный район не заходил. Это абсолютный факт", - сказал Конашенков.

В Минобороны поставили под сомнение сам факт нанесения удара по школе. "Мы проанализировали фото- и видеокадры якобы "свидетельств" разрушения школы. Опубликованные в ряде зарубежных СМИ видеокадры якобы нанесения удара по населенному пункту Хасс являются склейкой более десяти смонтированных отрезов, снятых с различным разрешением в разное время суток", - заявил Конашенков.

При этом на опубликованных фотоснимках видно, что повреждена только одна торцевая стена здания, парты в классах стоят на местах, а на ограждении напротив нет даже осколочных повреждений. "При взрыве авиационного боеприпаса такого не может быть в принципе - ограда и все стены здания должны быть разрушены и посечены осколками, а мебель сметена ударной волной", - сказал представитель Минобороны.

До этого в МИДе также отрицали причастность России. "В этой трагедии тут же обвинили Российскую Федерацию, российские ВКС, сирийские вооруженные силы, прямо сказав, что это была бомбардировка, осуществленная Россией и Сирией. Это вранье. Россия не имеет никакого отношения к этой страшной атаке", - заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В ночь на четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в результате авиаудара по сирийcкой школе погибли не менее 22 детей и шести преподавателей. "Это трагедия. Это возмутительно. Если это было сделано преднамеренно, то это является военным преступлением", - заявил исполнительный директор фонда Энтони Лэйк.

По словам Лэйка, территория школы была обстреляна несколько раз. Атака может стать самым кровавым нападением на учебные заведения за весь период войны в Сирии, добавил он.​

В сообщении не указывалось, самолеты какой страны нанесли авиаудар. Провинция Идлиб контролируется сирийской оппозицией, близкие к ним правозащитники считают, что ответственность за налет лежит на России и правительственных войсках Сирии.

Происшедшее прокомментировал постпред России при ООН Виталий Чуркин. "Проще всего сказать, что это не мы. Но я ответственный человек, надо подождать, что по этому поводу скажет наше Министерство обороны, - сказал Чуркин. - Это ужасно, ужасно, надеюсь, что это не мы".