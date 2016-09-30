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новость Россия увеличила численность авиагруппы в Сирии

30.09.2016
Бомбардировщик Су-24. Фото: mil.ru
Бомбардировщик Су-24. Фото: mil.ru
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Россия увеличила численность авиагруппы на базе Хмеймим в Сирии за счет переброски дополнительных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34. Как пишут "Известия", об этом рассказал источник в военно-дипломатических кругах.

По его словам, к перелету в Сирию подготовлены и штурмовики Су-25 "Грач", однако приказ об их отправке пока не отдан. При необходимости группировка ВКС будет усилена за 2-3 дня, отметил собеседник издания. Штурмовики Су-25, предназначенные для отправки на базу Хмеймим, уже отобраны в полках и подготовлены к перелету, их экипажи находятся в режиме ожидания приказа от командования.

По словам источника, также в составе авиагруппы прошла замена машин, которые вернулись в Россию "для прохождения регламентных работ".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама резко осудили бомбардировки осажденного города Алеппо, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России. Непрекращающиеся налеты сирийской и российской авиации на восточную часть Алеппо, которую контролируют повстанцы, германский и американский лидеры назвали "варварством".

По словам официального представителя Белого Дома, Меркель и Обама, обсудившие по телефону ситуацию в Сирии, сошлись во мнении, что "Россия и сирийский режим несут особую ответственность за прекращение боевых действий в Сирии, а также за обеспечение гуманитарного доступа ООН в осажденные и труднодоступные районы".

По данным представителя ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, за прошедшую неделю в Алеппо погибло не менее 320 человек, в том числе 100 детей. Около 765 человек получили ранения.

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30.09.2016

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