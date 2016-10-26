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новость Минобороны назвало условия возобновления гуманитарных пауз в Алеппо

26.10.2016
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
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Гуманитарные паузы в Алеппо могут быть возобновлены при получении гарантий, касающихся мирного населения. Как передает Интерфакс, об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российская Федерация совместно с сирийскими властями готова к возобновлению "гуманитарных пауз" в Алеппо при получении гарантий международных организаций о готовности вывода из удерживаемых боевиками районов больных, раненых и мирного населения", - сказал он.

Конашенков также сообщил, что "авиация ВКС России и ВВС Сирии восьмые сутки соблюдает мораторий на полеты ближе 10 километров к городу Алеппо".

"Для мирных жителей, покидающих восточные районы Алеппо круглосуточно открыты шесть гуманитарных коридоров, пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи", - добавил представитель Минобороны.

22 октября в осажденном Алеппо возобновились авиаудары и ожесточенные бои, после того как завершился действовавший три дня режим прекращения огня. Как сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, авиаудары наносились по ключевой линии фронта на юго-западе города. Они начались сразу после того, как в субботу в 19 часов по местному времени (совпадает с московским) истек срок перемирия. В то же время усилились бои между повстанцами и правительственными силами в контролируемых оппозицией районах Алеппо.

Режим прекращения огня завершился несмотря на обещания России продлить его до понедельника. В пятницу постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин заявил, что гуманитарная пауза в сирийском Алеппо будет продлена до 24 октября и может быть пролонгирована еще. По его словам, это сделано "по гуманитарным соображениям", поскольку Дамаск и Москва надеются, что ситуация "может поменяться к лучшему".

Дипломат подчеркнул, что сирийские и российские военные "сделали все возможное, чтобы обеспечить выход из Восточного Алеппо мирного населения, эвакуировать раненых и больных, предоставить возможность уйти боевикам "Джебхат ан-нусра" и примкнувшим к ним членам оппозиционных группировок".

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26.10.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Штирлиц идет по коридору

Илья Мильштейн, 21.10.2016

Складывалось впечатление, что ему в течение долгих часов выкручивали руки, причем довольно успешно, но едва ли это впечатление было верным. Президент РФ иногда принимает такой вид перед очередной авантюрой. Хотя кто знает. Может, ему и вправду нелегко обретаться в той реальности, откуда он иногда, наездами возвращается к нам, чтобы поделиться геополитическими видениями.

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