Реклама

Гуманитарные паузы в Алеппо могут быть возобновлены при получении гарантий, касающихся мирного населения. Как передает Интерфакс, об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российская Федерация совместно с сирийскими властями готова к возобновлению "гуманитарных пауз" в Алеппо при получении гарантий международных организаций о готовности вывода из удерживаемых боевиками районов больных, раненых и мирного населения", - сказал он.

Конашенков также сообщил, что "авиация ВКС России и ВВС Сирии восьмые сутки соблюдает мораторий на полеты ближе 10 километров к городу Алеппо".

"Для мирных жителей, покидающих восточные районы Алеппо круглосуточно открыты шесть гуманитарных коридоров, пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи", - добавил представитель Минобороны.

22 октября в осажденном Алеппо возобновились авиаудары и ожесточенные бои, после того как завершился действовавший три дня режим прекращения огня. Как сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, авиаудары наносились по ключевой линии фронта на юго-западе города. Они начались сразу после того, как в субботу в 19 часов по местному времени (совпадает с московским) истек срок перемирия. В то же время усилились бои между повстанцами и правительственными силами в контролируемых оппозицией районах Алеппо.

Режим прекращения огня завершился несмотря на обещания России продлить его до понедельника. В пятницу постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин заявил, что гуманитарная пауза в сирийском Алеппо будет продлена до 24 октября и может быть пролонгирована еще. По его словам, это сделано "по гуманитарным соображениям", поскольку Дамаск и Москва надеются, что ситуация "может поменяться к лучшему".

Дипломат подчеркнул, что сирийские и российские военные "сделали все возможное, чтобы обеспечить выход из Восточного Алеппо мирного населения, эвакуировать раненых и больных, предоставить возможность уйти боевикам "Джебхат ан-нусра" и примкнувшим к ним членам оппозиционных группировок".