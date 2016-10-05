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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, которые позволят Министерству обороны заключать контракты о прохождении военной службы на срок от шести месяцев до одного года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Сейчас срочник, готовящийся к демобилизации, или служащий запаса может заключить с Минобороны контракт на срок от двух лет. Новый законопроект предлагает разрешить заключение более коротких контрактов. Такие договоры будут заключаться "лишь в период чрезвычайных обстоятельств" либо для участия "в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России".

С точки зрения военных заключение таких контрактов необходимо "для оперативного решения краткосрочных, но важных задач, связанных с участием в операциях по пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций".

Уже год Россия проводит военную операцию в Сирии. Российский контингент в этой стране состоит, как утверждается, исключительно из контрактников, которым платят большие надбавки за командировку.

21 сентября Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) со ссылкой на некий надежный источник сообщал, что за последние четыре недели в сирийскую мухафазу Халеб (Алеппо) прибыли свыше 6 тысяч российских военных. Новоприбывших намерены использовать как против "Исламского государства", так и против умеренных повстанческих группировок. 3 тысячи россиян сосредоточены в сельской местности к северо-востоку от города Сафира, контролируемого войсками диктатора Башара Асада. Еще свыше 3 тысяч расположились к юго-востоку от этого города.

Идет ли речь о служащих армейских подразделений или же о боевиках частных военных компаний, из публикации непонятно.

Между тем РБК отмечал, что на основе информации ЦИК о количестве граждан, внесенных в списки избирателей на территории Сирии, позволяет приблизительно оценить численность российских военных в этой стране. Официальные данные о числе военных, находящихся в ближневосточной стране, составляют государственную тайну.

На территории Сирии открыли один избирательный участок - в посольстве в Дамаске. К нему было приписано 5360 избирателей. Кроме того, урна для выездного голосования была доставлена на российскую военную базу Хмеймим под городом Латакия, который является родиной правящего страной клана Асадов.

Всего в выборах в Госдуму на территории Сирии принял участие 4571 человек. При этом на голосование в посольство явились лишь 193 россиянина; остальные 4378 положили бюллетени в переносной ящик.

Как заметил изданию военный аналитик Антон Лавров, 4-5 тысяч человек - адекватная оценка численности россиян на базе Хмеймим. "Это военные и гражданский персонал, - заметил собеседник РБК, - повара, буфетчики, представители производителей техники и ремонтные бригады. Но в основном военные".

В начале августа Sky News передавал, что на войне в Сирии погибли от 500 до 600 российских наемников из ЧВК Вагнера. Общая численность наемников в публикации не приводилась. Один из собеседников телеканала рассказывал, что вместе с ним в Сирии служили 564 боевика. Другой сообщал, что в его подразделении было 900 наемников.