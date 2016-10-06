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Правительство Германии рассматривает возможность введения новых экономических санкций против России в ответ на ее действия в Сирии. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник.

Правительство канцлера Ангелы Меркель "изучает возможности, которые заставили бы Москву изменить свой курс в Сирии", отметил собеседник издания, добавив, что пока обсуждение возможного введения ограничительных мер находится на ранних стадиях. Неясно также, насколько широкой окажется поддержка новых санкций в германском парламенте.

Накануне представитель германского внешнеполитического ведомства Мартин Шефер заявил, что предложения о введении санкций в отношении России из-за политики в Сирии в настоящее время не обсуждаются. "Я не знаю никого в Берлине или где-либо еще, кто сделал бы такое предложение", - сказал он.

В то же время, отмечает издание, "это один из первых признаков того, что Европа, опасающаяся ухудшения кризисной ситуации с беженцами, может в ближайшие недели принять более жесткую линию по отношению к России".

28 сентября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что США не будут сбрасывать со счетов возможность введения дополнительных экономических санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии. "Санкции доказали, что являются действенным инструментом по поддержке наших интересов по всему миру. И мы определенно не исключаем возможности их введения", - сказал Эрнест.

При этом он уточнил, что санкции должны применяться "в тесном взаимодействии с партнерами", поскольку в таком случае их эффект будет усилен.