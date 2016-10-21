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новость Гуманитарная пауза в Алеппо продлена до 24 октября

21.10.2016
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
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Гуманитарная пауза в сирийском Алеппо продлена до 24 октября и может быть пролонгирована еще. Как передает ТАСС, об этом сообщил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

По его словам, это сделано "по гуманитарным соображениям", поскольку Дамаск и Москва надеются, что ситуация "может поменяться к лучшему".

Дипломат подчеркнул, что сирийские и российские военные "сделали все возможное, чтобы обеспечить выход из Восточного Алеппо мирного населения, эвакуировать раненых и больных, предоставить возможность уйти боевикам "Джебхат ан-Нусры" и примкнувшим к ним членам оппозиционных группировок".

При этом, подчеркнул Бородавкин, на гуманитарную паузу в Восточном Алеппо боевики "отвечают огнем". "Буквально вчера были ранены три российских офицера, снайперскому обстрелу подвергаются коридоры, по которым должны выходить мирные жители, - рассказал Бородавкин. - Внутри Алеппо тех, кто пытается возражать боевикам и поощрить эвакуацию из этой части города, зверски убивают".

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская и сирийская авиация с 10:00 прекращают удары в районе Алеппо. По его словам, досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения "гуманитарной паузы".

Шойгу добавил, что Минобороны России призывает страны, имеющие влияние на вооруженные формирования в восточном Алеппо, убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город.

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21.10.2016

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