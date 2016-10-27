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Также: Ближний Восток, Война, Россия, Мир, Политика, Дети, Общество | Персоны: Виталий Чуркин

новость ЮНИСЕФ: При авиаударе по школе в сирийском Идлибе погибли более 20 детей

27.10.2016
Школа в Идлибе после авиаудара. Фото: @ALAMAWI
Школа в Идлибе после авиаудара. Фото: @ALAMAWI
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В результате авиаудара по школе в сирийкой провинции Идлиб погибли не менее 22 детей и шести преподавателей. Об этом говорится в сообщении на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Это трагедия. Это возмутительно. Если это было сделано преднамеренно, то это является военным преступлением", - заявил исполнительный директор фонда Энтони Лэйк.

По его словам, территория школы была обстреляна несколько раз. Атака может стать самым кровавым нападением на учебные заведения за весь период войны в Сирии, добавил Лэйк.​

В сообщении не указывается, самолеты какой страны нанесли авиаудар. Провинция Идлиб контролируется сирийской оппозицией, близкие к ним правозащитники считают, что ответственность за налет лежит на России и правительственных войсках Сирии.

Происшедшее уже прокомментировал постпред Роcсии при ООН Виталий Чуркин. "Проще всего сказать, что это не мы. Но я ответственный человек, надо подождать, что по этому поводу скажет наше Министерство обороны". "Это ужасно, ужасно, надеюсь, что это не мы", - цитирует Чуркина Интерфакс.

Во вторник начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской заявил, что самолет ВВС США 21 октября нанес удар по школе для девочек Аль-Хадж Юнус в южной части иракского города Мосул. Также Рудской рассказал о массированных авиаударах 22 октября, которым подверглись жилые кварталы населенных пунктов Каракош в 20 километрах восточнее Мосула и Хазна, в 15 километрах на восток.

23 октября, добавил Рудской, ВВС США нанесли ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам Каракхараб, который находится в 17 километрах севернее Мосула, и Эш-Шура в 34 километрах южнее. При этом, по его словам, было разрушено большое количество социальных учреждений.

Жертвами действий коалиции во главе с США за это время стали более 60 мирных жителей, среди которых есть дети, более 200 человек пострадали, отметил представитель Генштаба.

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27.10.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Штирлиц идет по коридору

Илья Мильштейн, 21.10.2016

Складывалось впечатление, что ему в течение долгих часов выкручивали руки, причем довольно успешно, но едва ли это впечатление было верным. Президент РФ иногда принимает такой вид перед очередной авантюрой. Хотя кто знает. Может, ему и вправду нелегко обретаться в той реальности, откуда он иногда, наездами возвращается к нам, чтобы поделиться геополитическими видениями.

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