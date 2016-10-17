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новость Соглашение о размещении российской базы в сирийском Тартусе не будет бессрочным

17.10.2016
Тартус. Фото с сайта www.kacmac.com
Тартус. Фото с сайта www.kacmac.com
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Соглашение о размещении в сирийском Тартусе российской военно-морской базы будет заключено на 49 лет. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в парламенте.

"Соглашение по Тартусу будет не бессрочным, речь идет о 49 годах", - подчеркнул источник.

О том, что Россия намерена разместить в сирийском Тартусе военно-морскую базу на постоянной основе, на минувшей неделе сообщил заместитель министра обороны Николай Панков. "Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования. Степень готовности достаточно высокая, и мы надеемся, что скоро будем просить у вас ратифицировать эти документы", - сказал Панков на заседании комитета по международным делам Совфеда.

В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения российских кораблей. Помимо этого, в провинции Латакия на аэродроме Хмеймим базируется российская авиагруппа.

14 октября Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики". За день до этого соглашение ратифицировал Совет Федерации.

Документ регулирует условия бессрочного нахождения российской авиагруппы на территории Сирии. Уточняется, что она размещена на территории республики по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме "Хмеймим" в провинция Латакия, который вместе с его инфраструктурой и территорией предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе.

Документом закрепляется договоренность о том, что вооружение, боеприпасы и оборудование ввозятся на территорию Сирии без взимания каких-либо сборов и пошлин, а личный состав российской авиагруппы "беспрепятственно пересекает границу Сирии и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами сирийской стороны".

Личному составу российской авиагруппы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные дипломатическим. Транспорт и воздушные суда, используемые в интересах российской авиагруппы, "пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер".

Кроме того, устанавливается, что сирийская сторона не предъявляет никаких претензий России, ее авиагруппе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с их деятельностью.

Соглашение заключается на бессрочный период и прекращается по истечении одного года с даты получения уведомления одной из сторон о намерении прекратить действие этого документа.

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17.10.2016

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