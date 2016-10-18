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Российская и сирийская авиация с 10:00 вторника прекращают удары в районе Алеппо. Как передает ТАСС, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения 20 октября "гуманитарной паузы".

Шойгу добавил, что Минобороны России призывает страны, имеющие влияние на вооруженные формирования в восточном Алеппо, убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город.

Российские военные специалисты, отметил министр, прибыли в Женеву. По его словам, российская инициатива о введении "гуманитарной паузы" должна "способствовать успеху в работе военных экспертов ряда государств, которая завтра начнется в Женеве". "Эта работа будет направлена, прежде всего, на отделение террористов от умеренной оппозиции и их вывода из восточной части Алеппо", - сказал Шойгу.

Ранее постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин по окончании закрытой встречи Совета Безопасности сообщил, что Россия в одностороннем порядке объявила о восьмичасовом прекращении огня в Алеппо. Постпред при этом отметил, что более продолжительная "гуманитарная пауза" потребует "некоторых взаимных договоренностей".

С 20 октября вводятся паузы в боевых действиях для прохода мирных жителей и вывода боевиков в район Идлиба. С этой целью будут организованы восемь гуманитарных коридоров, шесть из которых предназначены для гражданских лиц.

Накануне Совет Евросоюза выступил с заявлением, в котором говорится, что действия, совершаемые в Алеппо режимом Башара Асада и его союзниками, особенно Россией, могут быть квалифицированы как военные преступления. Об этом говорят бомбардировки гражданских объектов, использование бочковых и кассетных бомб, химического оружия, а также способствование "катастрофической эскалации" конфликта.

Москву, в частности как члена Международной группы поддержки Сирии, Совет ЕС призвал добиться прекращения бомбардировок Алеппо войсками Асада, восстановить нарушенное перемирие, обеспечить гуманитарный коридор, а также создать условия для передачи власти в Сирии, заслуживающей доверия и обеспечивающей участие всех заинтересованных сторон.

В воскресенье госсекретарь США Джон Керри и глава британского МИДа Борис Джонсон заявили, что Запад обсуждает введение против России новых экономических санкций в ответ на продолжающиеся бомбардировки Алеппо. Такое сообщение они сделали по итогам 10-сторонней встречи в Лондоне. В ней помимо Керри и Джонсона участвовали представители Франции, Германии, Италии, Евросоюза в целом, а также Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Катара.

Санкции предполагается ввести и против режима Асада.

Керри и Джонсон выразили надежду, что остановить бомбардировки удастся по итогам переговоров с Россией. В то же время они заметили, что дипломатические методы следует подкрепить экономическим давлением.