О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Politics/Russia/m.255376.html
Также: Россия, Мир, Война, Политика, Ближний Восток

новость Россия разместит военно-морскую базу в сирийском Тартусе

10.10.2016
Тартус. Фото с сайта www.kacmac.com
Тартус. Фото с сайта www.kacmac.com
Реклама

Россия намерена разместить в сирийском Тартусе военно-морскую базу на постоянной основе. Как передает ТАСС, об этом сообщил заместитель министра обороны Николай Панков.

"Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования. Степень готовности достаточно высокая, и мы надеемся, что скоро будем просить у вас ратифицировать эти документы", - сказал Панков на заседании комитета по международным делам Совфеда.

В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения российских кораблей. Помимо этого, в провинции Латакия на аэродроме Хмеймим базируется российская авиагруппа.

Госдума 7 октября ратифицировала соглашение о бессрочном размещении российской авиационной группы на территории Сирии. Документ был подписан 26 августа 2015 года в Дамаске, а 9 августа 2016 года внесен президентом Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумы. Планируется, что Совет Федерации рассмотрит соглашение 12 октября.

Также в минувшую пятницу Панков заявил, что Минобороны рассматривает возможность возвращения военных баз в страны, где они размещались во времена Советского Союза. "Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли военное ведомство возвращаться на базы во Вьетнаме и на Кубе.

30 сентября стало известно, что Россия увеличила численность авиагруппы на базе Хмеймим за счет переброски дополнительных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34. По словам источника "Известий" в военно-дипломатических кругах, к перелету в Сирию подготовлены и штурмовики Су-25 "Грач", однако приказ об их отправке пока не отдан. При необходимости группировка ВКС будет усилена за 2-3 дня, отметил собеседник издания.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что Россия планирует развивать военные базы за рубежом, в частности в Киргизии, Таджикистане, Армении. При этом Владимир Путин летом 2014 года отмечал, что у Москвы нет планов восстанавливать базу в кубинском Лурдесе.

Оставить комментарий Обсудить
10.10.2016

новость Новости по теме
07.10.2016 В Кремле допустили возможность возвращения российских баз на Кубе и во Вьетнаме →
07.10.2016 Госдума проведет выездное заседание комитета в Сирии →
06.10.2016 Минобороны: Россия будет защищать сирийские войска от атак с воздуха →
06.10.2016 Комитет Госдумы одобрил бессрочное размещение российской авиагруппы в Сирии →
05.10.2016 Правительство одобрило законопроект о краткосрочных военных контрактах →
04.10.2016 Россия перебросила в Сирию систему ПВО "Антей-2500" →
30.09.2016 Россия увеличила численность авиагруппы в Сирии →
Фото и Видео
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27110
Play own
Христиане против мракобесия
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Пацанский разговор
статья Плутоний и русофобия
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Примет ли Олланд Путина
Владимир Путин и Франсуа Олланд. Фото с сайта kremlin.ru
в блоге О вреде изнеженности
383
в блоге Убийцы не остановятся
27383
РЕКЛАМА
Loading...
новость Маннергейма изрубили топором
Нацболы пытаются сбить доску Маннергейму в Петербурге. Фото: Фонтанка.Ру
новость Сердюков стал командующим ВДВ
Андрей Сердюков. Фото: donnews.ru
новость Лавров и ПВО против русофобии
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
статья Слабое место Путина
Виталий Портников
новость Квартира губернатора за 700 миллионов
Алексей Дюмин. Фото пресс-службы Кремля
новость Новое вето России
Виталий Чуркин на заседании СБ ООН. Кадр webtv.un.org
новость Умер Анджей Вайда
Анджей Вайда на фоне постера фильма ''Катынь''. Фото Д.Борко
новость Стрельба в Чечне и КБР
В ауле Энгель-Юрт. Фото: ВК-страница "Энгель-Юрт"
новость Дворкович возглавит РЖД
Аркадий Дворкович. Фото: government.ru
новость Протесты в Эфиопии
Столкновения в Эфиопии. Фото: nazret.com
статья Убийственный юбилей
Илья Мильштейн
в блоге Путин, защити!
383
новость Экспертиза завершается
Николай II с женой и сыном. Фото с сайта www.ksri.ru
новость Налет на столицу Йемена
После бомбежки в Сане. Кадр Reuters
новость Музыка для патриотов
Министерство культуры. Фото: nppir.ru