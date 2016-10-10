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Россия намерена разместить в сирийском Тартусе военно-морскую базу на постоянной основе. Как передает ТАСС, об этом сообщил заместитель министра обороны Николай Панков.

"Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования. Степень готовности достаточно высокая, и мы надеемся, что скоро будем просить у вас ратифицировать эти документы", - сказал Панков на заседании комитета по международным делам Совфеда.

В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения российских кораблей. Помимо этого, в провинции Латакия на аэродроме Хмеймим базируется российская авиагруппа.

Госдума 7 октября ратифицировала соглашение о бессрочном размещении российской авиационной группы на территории Сирии. Документ был подписан 26 августа 2015 года в Дамаске, а 9 августа 2016 года внесен президентом Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумы. Планируется, что Совет Федерации рассмотрит соглашение 12 октября.

Также в минувшую пятницу Панков заявил, что Минобороны рассматривает возможность возвращения военных баз в страны, где они размещались во времена Советского Союза. "Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли военное ведомство возвращаться на базы во Вьетнаме и на Кубе.

30 сентября стало известно, что Россия увеличила численность авиагруппы на базе Хмеймим за счет переброски дополнительных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34. По словам источника "Известий" в военно-дипломатических кругах, к перелету в Сирию подготовлены и штурмовики Су-25 "Грач", однако приказ об их отправке пока не отдан. При необходимости группировка ВКС будет усилена за 2-3 дня, отметил собеседник издания.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что Россия планирует развивать военные базы за рубежом, в частности в Киргизии, Таджикистане, Армении. При этом Владимир Путин летом 2014 года отмечал, что у Москвы нет планов восстанавливать базу в кубинском Лурдесе.