

Агитация за "Умное голосование". Источник: ovdinfo.org

До "выборов" в Госдуму остается пара недель. Электоральное поле практически полностью зачищено от неподконтрольных кандидатов. Тем не менее по всей стране закрутились колесики гигантской машины фальсификаций, чтобы обеспечить "Единой России" думское большинство. Серьезные ресурсы брошены на противодействие "Умному голосованию" Алексея Навального.

Государство пытается убрать упоминания об УГ из интернета. Арбитражный суд Москвы предписал Google и "Яндексу" не показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование". Иск подала ставропольская компания "Вулинтертрейд", торгующая овечьей шерстью, - летом она в рекордные сроки зарегистрировала такой товарный знак. Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов надеется, что Google откажется исполнять решение арбитража.

На прошлой неделе Роскомнадзор, исполняя требование Генпрокуратуры, потребовал удалить приложение "Навальный" из магазинов Apple и Google. После очередного обновления в приложение была добавлена функция УГ - за три дня до голосования избирателю сообщат имя кандидата, имеющего наилучшие шансы победить единороса в одномандатном округе.





Приложение "Навальный". Фото: topnews.ru

РКН грозит Apple и Google большими административными штрафами и предупреждает, что отказ выполнить требование может быть расценен "как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы". Цензурное ведомство предупредило также об уголовных карах: в РКН подчеркивают, что прокурорское требование направлено на "исключение любого содействия компаниями Apple и Google организациям, признанным экстремистскими", и напоминают, что организация и участие в деятельности таких организаций в России преследуются по статье 282.2 УК.

В офлайне применяются грубые полицейские методы: давление на сторонников Навального, штрафы и аресты. По данным ОВД-Инфо, по состоянию на 30 августа полиция обошла 1421 человека в 11 регионах, чьи данные попали в слитые базы сторонников Навального. Силовики просили их написать заявления на политика по поводу утечки данных и намекали на уголовные дела за участие в "экстремистских" организациях. Как сообщало Би-Би-Си, управление внутренней политики администрации президента поручило МВД провести "профилактические опросы", чтобы запугать сторонников Навального перед выборами.

17 августа в Армавире Краснодарского края суд оштрафовал активиста Сергея Соломахина на 2500 рублей по части 2 статьи 20.3 КоАП (приобретение в целях сбыта символики "экстремистской организации) за то, что он "допустил приобретение в целях сбыта" тысячи листовок в поддержку УГ. А в Ростове-на-Дону в прошлый четверг арестовали журналистку RusNews Беллу Насибян. Ей дали 5 суток по статье о демонстрации "экстремистской" символики (часть 1 статьи 20.3) - она опубликовала в Инстаграме сторис с фотографией плаката в поддержку кандидата в Госдуму от "Яблока" Александра Рябчука, рядом с которым была наклейка УГ. Насибян работала в штабе Рябчука.



Фото из сторис Насибян

На следующий день облсуд заменил арест на штраф в 2 тысячи рублей - по закону Насибян нельзя было отправлять в спецприемник, так как у нее есть трехлетний ребенок.

В регионах эпизодически задерживают пикетчиков с плакатами в поддержку УГ и Навального.

Без масштабных фальсификаций единоросам не обойтись. "Новая газета" добыла аудиозапись, на которой советница главы подмосковного Королева Жанна Прокофьева вместе с двумя заместителями мэра инструктирует кого-то (вероятно, руководителей местных избиркомов), как украсть голоса в пользу правящей партии. По ее словам, УИКам в Королеве поставили задачу обеспечить ЕР 42-45 процентов голосов по партийному списку. Нужного результата планируется достичь двумя способами: в ходе надомного голосования (оно должно обеспечить 20 процентов явки) и путем подмены настоящих списков избирателей на фальшивые. Второй способ уже практиковался в Королеве в прошлом году в ходе голосования по поправкам к Конституции.

ЦИК вынужден был отреагировать на откровения Прокофьевой: в Королев направили "группу оперативного реагирования" и обратились с жалобами к генпрокурору, главе СК, губернатору и председателю избиркома Подмосковья. "Недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК России освобожденные от своих должностей, опять "всплывают" в том или ином должностном качестве и фактически перечеркивают огромный, сложнейший труд наших коллег из избирательной системы, которые ответственно и добросовестно исполняют свой общественно-политический долг", - говорится в заявлении памфиловской комиссии.

Не забылась еще история 2019 года, когда Прокофьева руководила телеграм-чатом, в котором члены избиркомов обсуждали фальсификации на выборах в горсовет. До этого Прокофьева была председательницей городского ТИКа, но покинула этот пост в январе 2017 года "после скандалов на выборах в Госдуму", отмечает "Новая".

По выражению Прокофьевой, если выборы будут "грамотно" сфальсифицированы, то "не сработает хоть умное, хоть глупое, хоть какое голосование".

Ожидаются также массовые фальсификации итогов электронного голосования - на выборах в Госдуму оно в порядке эксперимента будет применяться в семи регионах: в Москве, захваченном украинском Севастополе, Нижегородской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. Голосовать через "Госуслуги" будут и более 600 тысяч новоиспеченных российских граждан из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В ЦИК объясняют выбор регионов следующим образом: в столице, Нижегородской, Ярославской и Курской областях голосование в онлайн-формате, дескать, уже проводилось, а в Севастополе и Мурманской области в сентябре многие избиратели "будут находиться в отъезде".

Координатор УГ Леонид Волков объясняет, почему результаты электронного голосования обязательно будут искажены в пользу ЕР: нельзя провести независимый аудит системы, и, что более важно, она практически идеальна для принуждения бюджетников - начальство будет знать, пришли ли они на выборы. Вероятно, многие избиратели убеждены, что их волеизъявление не будет тайным. А у многих бюджетников начальство просто требует их пароли от "Госуслуг".

К 1 сентября, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, заявления на участие в электронном голосовании подали 1,3 миллиона москвичей. Как сообщалось ранее, столичные власти планируют довести это число до 2 миллионов. Большинство из них, по мнению Волкова, отдадут голоса за ЕР - таким образом, по его оценке, результат этой партии в Москве будет завышен примерно в 4 раза - сейчас за нее готовы голосовать около полумиллиона человек.

Чтобы нагнать явку, власти не стыдятся и прямого подкупа избирателей. В Москве среди участников электронного голосования решили провести лотерею "Миллион призов": разыгрываются автомобили, однокомнатные квартиры и товары ширпотреба. За московской инициативой последовали путинские указы о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам и 15 тысяч - военным и силовикам.