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новость Мальцев заявил, что получил политубежище в Европе

15.11.2017
Вячеслав Мальцев. Кадр видео с youtube-канала Artpodgotovka
Вячеслав Мальцев. Кадр видео с youtube-канала Artpodgotovka
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Лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев заявил, что получил политическое убежище в одном из европейских государств. Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на самого политика.

Какая именно страна предоставила политику убежище, он не уточнил.

О бегстве из России Мальцев объявил 4 июля. Он пояснил, что получил информацию об открытии против него дела об экстремизме. "Настоящее время" со ссылкой на координатора петербургской "Артподготовки" Александра Расторгуева передает, что о новом деле Мальцева предупредили сочувствующие из ФСБ и МВД.

Сам эмигрант заметил телеканалу: "Мне было заявлено совершенно серьезно, что завтра меня будут брать и дана команда уже не выпускать никогда. То есть посадить пожизненно".

Позже выяснилось, что Мальцеву вменяют часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), санкция которой составляет до четырех лет колонии. Поводом к возбуждению дела стало выступление политика на митинге, прошедшем 6 мая на проспекте Сахарова в Москве. Митинг был посвящен пятой годовщине разгона акции на Болотной площади. В своем выступлении оппозиционер заявил, что белоленточный протест был обречен. "Потому что это (участники протеста. - Ред.) были люди, которые хотели получить что-то по закону, - пояснил Мальцев. - Здесь можно получить только иным путем".

"Вот сегодня мы вышли сюда все, - продолжил оратор. - Но нас не очень много. Но знаете почему? Потому что это разрешенный митинг. Это разрешенное мероприятие. А те люди, которые вышли 26 (марта. - Ред.), - они не хотят, чтобы им разрешали. Они власть здесь".

15 августа ФСБ заочно предъявила Мальцеву обвинение по делу. Заявления политика, говорилось в постановлении, имели "преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации". 10 октября эмигранта заочно арестовали.

Месяцем раньше, 8 сентября, выяснилось, что Мальцев находится во Франции. Туда он попал через Молдавию и Черногорию. После прилета в парижский аэропорт Шарль де Голль политика и двух прибывших с ним сторонников задержали и отвезли в центр для содержания иностранцев, где по закону могли оставить на срок до трех недель, пока будут изучаться их заявления об убежище. Однако в тот же вечер всех троих отпустили.

Между тем 10 ноября, после протестов, прошедших по призыву Мальцева пятью днями раньше, стало известно, что против политика открыто еще одно дело - по части 1 статьи 205.4 УК (организация террористического сообщества), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного. Сообщалось, что по этому же делу проходят и пятеро сторонников "Артподготовки": Юрий Корный, Андрей Кептя, Андрей Толкачев, Александр Свищев и Надежда Петрова. Им вменена часть 2 этой же статьи (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет), а первым трем - также - часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 205 кодекса (подготовка теракта в составе организованной группы; также до 10 лет).

Корный и Кептя отправили в СИЗО еще в октябре; тогда им вменялась только подготовка теракта. Об аресте Толкачева стало известно 11 ноября. Свищев 3-го числа получил пять суток административного ареста; о его дальнейшей судьбе не сообщалось. Петрова 7 ноября была оштрафована на 2500 рублей за участие в акции 5-го числа; в последующие дни информации о ее местонахождении также не поступало.

В последние месяцы в ряде регионов России был сфабрикован еще ряд дел против сторонников Мальцева по разным статьям УК, причем в октябре - ноябре число задержаний и арестов заметно выросло.

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15.11.2017
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