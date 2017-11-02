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Красноярский активист "Артподготовки" Роман Марьян, арестованный по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 212 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках), признал вину. Такую информацию передает "Медиазона". При этом, как рассказал адвокат политзека Алексей Костин, обвинение Марьяну еще не предъявлено.

Активиста сняли с поезда в Ачинске, Красноярский край, когда он направлялся в Москву. Костин пояснил, что его клиент направлялся в Москву для участия в Русском марше 4 ноября. "Русский марш националистов, который, по версии их духовного лидера (Вячеслава Мальцева. - Ред.), должен перейти в революцию на следующий день", - добавил адвокат.

В понедельник Железнодорожный райсуд Красноярска арестовал Марьяна на срок до 28 декабря. Активист отправлен в СИЗО-1 в краевом центре. При этом об деле оппозиционера стало известно лишь в среду.

Марьяну грозит до четырех лет колонии.

С лета нынешнего года против активистов "Артоподготовки" фабрикуют уголовные дела. Одно открыто против самого Мальцева. В начале июля он бежал из России и некоторое время спустя объявился во Франции. Активист Роман Губайдуллин из Балахны, Нижегородская область, в конце августа был отправлен в СИЗО. Алексей Политиков, один из ближайших сторонников Мальцева, 18 октября получил два года общего режима по "делу 26 марта".

26 октября судья Красноярского крайсуда Андрей Малякин объявил "Артподготовку" экстремистской организацией. После вступления решения в силу достаточно будет одного подозрения в причастности к этой структуре, чтобы сфабриковать дело по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации либо участие в таковой), санкция которой составляет до 10 лет колонии.

Между тем на другой день, 27-го числа, двое активистов "Артподготовки" - Юрий Корный и Андрей Кептя - были арестованы по более тяжкой - террористической - статье кодекса. Согласно фабуле дела, оппозиционеры намеревались при помощи бензина поджечь на Манежной площади Москвы поддоны с сеном, которые остались после прошедшего там фестиваля "Наш продукт".

В понедельник в Татарии после обысков были задержаны двое активистов "Артподготовки": в Казани - Альберт Муратов, в Альметьевске - Сергей Андреев.

В среду одновременно с информацией об аресте Марьяна появилось сообщение о двух делах в Саратовской области, возбужденных по "экстремистской" 282-й статье УК. Одно открыто против жителя областного центра Сергея Рыжова, координатора партии "Свободные люди"; второе - против Дмитрия Германова из Энгельса.