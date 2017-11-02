О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.265303.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.265303.html
Также: Политзеки, Право, Регионы, Партии, Акции протеста, Россия, Общество, Политика

новость Адвокат: Красноярский активист "Артподготовки" Марьян признал вину

02.11.2017
СИЗО-1 в Красноярске. Источник: wikimapia.org
СИЗО-1 в Красноярске. Источник: wikimapia.org
Реклама

Красноярский активист "Артподготовки" Роман Марьян, арестованный по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 212 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках), признал вину. Такую информацию передает "Медиазона". При этом, как рассказал адвокат политзека Алексей Костин, обвинение Марьяну еще не предъявлено.

Активиста сняли с поезда в Ачинске, Красноярский край, когда он направлялся в Москву. Костин пояснил, что его клиент направлялся в Москву для участия в Русском марше 4 ноября. "Русский марш националистов, который, по версии их духовного лидера (Вячеслава Мальцева. - Ред.), должен перейти в революцию на следующий день", - добавил адвокат.

В понедельник Железнодорожный райсуд Красноярска арестовал Марьяна на срок до 28 декабря. Активист отправлен в СИЗО-1 в краевом центре. При этом об деле оппозиционера стало известно лишь в среду.

Марьяну грозит до четырех лет колонии.

С лета нынешнего года против активистов "Артоподготовки" фабрикуют уголовные дела. Одно открыто против самого Мальцева. В начале июля он бежал из России и некоторое время спустя объявился во Франции. Активист Роман Губайдуллин из Балахны, Нижегородская область, в конце августа был отправлен в СИЗО. Алексей Политиков, один из ближайших сторонников Мальцева, 18 октября получил два года общего режима по "делу 26 марта".

26 октября судья Красноярского крайсуда Андрей Малякин объявил "Артподготовку" экстремистской организацией. После вступления решения в силу достаточно будет одного подозрения в причастности к этой структуре, чтобы сфабриковать дело по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации либо участие в таковой), санкция которой составляет до 10 лет колонии.

Между тем на другой день, 27-го числа, двое активистов "Артподготовки" - Юрий Корный и Андрей Кептя - были арестованы по более тяжкой - террористической - статье кодекса. Согласно фабуле дела, оппозиционеры намеревались при помощи бензина поджечь на Манежной площади Москвы поддоны с сеном, которые остались после прошедшего там фестиваля "Наш продукт".

В понедельник в Татарии после обысков были задержаны двое активистов "Артподготовки": в Казани - Альберт Муратов, в Альметьевске - Сергей Андреев.

В среду одновременно с информацией об аресте Марьяна появилось сообщение о двух делах в Саратовской области, возбужденных по "экстремистской" 282-й статье УК. Одно открыто против жителя областного центра Сергея Рыжова, координатора партии "Свободные люди"; второе - против Дмитрия Германова из Энгельса.

Оставить комментарий Обсудить
02.11.2017
новость Новости по теме
01.11.2017 В Саратове и Энгельсе против сторонников Мальцева открыты дела об экстремизме →
01.11.2017 Суд в Красноярске арестовал активиста "Артподготовки" по делу о массовых беспорядках →
30.10.2017 В Татарии задержаны активисты "Артподготовки" Муратов и Андреев →
27.10.2017 Суд арестовал двоих активистов "Артподготовки" по делу о терроризме →
26.10.2017 Суд признал "Артподготовку" экстремистской организацией →
20.10.2017 В Ярославле за изготовление "коктейлей Молотова" задержаны шестеро подростков →
18.10.2017 Фигурант "дела 26 марта" Политиков осужден к двум годам общего режима →
25.09.2017 Приговор фигуранту "дела 26 марта" Зимовцу подтвержден →
11.09.2017 Лидер "Артподготовки" Мальцев находится во Франции →
22.08.2017 Балахна: активист Губайдуллин задержан по делу об экстремизме →
25.07.2017 В Екатеринбурге из суда увезли на "скорой" задержанную двое суток назад активистку "Артподготовки" →
22.06.2017 В Краснодаре арестованная на 14 суток сторонница "Артподготовки" держит голодовку →
07.06.2017 Против ростовского активиста "Артподготовки" Коновалова открыто дело об экстремизме →
06.06.2017 Против красноярской активистки "Артподготовки" Походун возбуждено дело об экстремизме →
05.06.2017 Петрозаводск: участник акции 26 марта Владенков подозревается в нападении на полицейского →
Фото и Видео
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама


Выбор читателей
статья Россия - приют проходимцев
Виталий Портников
новость Российская провокация в Техасе
Митинг у исламского центра "Давах" в Хьюстоне, 21.05.2016. Кадр видео с ФБ-страницы CW39
статья Биоматериалы Путина
Илья Мильштейн
новость Нальчик: как без рук побить мента
Аслан Иритов. Кадр "Дождя"
новость Борисов: Вину не признаю
Дмитрий Борисов в суде, 01.11.2017. Фото Ильи Новикова
статья Как отец деда заложил
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Британия: отставка из-за домогательств
Майкл Фэллон. Фото: gov.uk
новость Сирия: кто платит за вывоз убитых
Антон Добрыгин. Источник: ВК-группа "#Свои"
новость Калининград: ФСБ против редакции
Игорь Рудников. Фото: rudnikov.com
новость VPN-сервисы прогнулись под РКН
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
новость Нью-Йорк: розыск земляка террориста
Мухаммадзоир Кадиров. Источник: ФБР
новость Новая акция дальнобойщиков
Машины забастовщиков на стоянке в Химках. Фото: activatica.org
статья Мюллеру верить можно
Владимир Абаринов
новость Плата за жизнь
На месте аварии. Кадр видео с YouTube-канала "СВЕЖАК"
новость Крым: ФСБ ищет диверсантов
Поврежденная труба газопровода в Алуште. Фото: nac.gov.ru
новость Теракт в Нью-Йорке
На месте теракта в Нью-Йорке. Кадр CNN
новость Мовенко: следствие завершено
Игорь Мовенко. Фото: crimeahrg.org
новость Убежище для черногорского заговорщика
Анание Никич и Эдуард Шишмаков. Фото из красных карточек Интерпола
новость Нефтяные санкции США расширены
Морская буровая уствановка. Фото: gazprom.com