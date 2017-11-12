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новость СМИ: Лидер костромских националистов Святывода объявлен в розыск и скрывается

12.11.2017
Степан Святывода. Фото с личной ВК-страницы (Степан Разин)
Степан Святывода. Фото с личной ВК-страницы (Степан Разин)
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Лидер костромского отделения Партии националистов Степан Святывода (Разин) объявлен в розыск и скрывается. Об этом сообщает "7×7" со ссылкой на жену оппозиционера. По информации издания, 36-летний Святывода также является координатором местных сторонников "Артподготовки".

По словам жены, активиста объявили в розыск 9 ноября. Последние дни возле его дома дежурят полицейские. Причина розыска неизвестна; ее выясняет адвокат.

1 ноября Святывода был задержан и доставлен в костромской ОП "Центральный". Там на него сфабриковали протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения) за оппозиционный митинг 7 октября. В тот же день судья Свердловского райсуда города Нурия Султыгова арестовала активиста на пять суток.

6-го числа при освобождении из спецприемника Святыводе вручили повестку к старшему оперативнику ЦПЭ М. Малинину. "Беседа" была назначена на 7 ноября; оппозиционер намеревался отправиться на нее с адвокатом Виктором Епифановым.

О том, как прошел визит в ЦПЭ, Святывода не сообщил. Последний раз на сегодня он выходил на свою ВК-страницу утром 8 ноября.

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12.11.2017
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