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новость В Саратове и Энгельсе против сторонников Мальцева открыты дела об экстремизме

01.11.2017
Сергей Рыжов в саратовском ОП "Октябрьский". Фото: твиттер @Okunev64
Сергей Рыжов в саратовском ОП "Октябрьский". Фото: твиттер @Okunev64
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В Саратовской области открыты два дела по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) против сторонников Вячеслава Мальцева. Об этом сообщают "Свободные новости". Фигурантом первого дела стал житель областного центра Сергей Рыжов, координатор партии "Свободные люди". Второе возбуждено против Дмитрия Германова из Энгельса, пригорода Саратова.

По делу Рыжова, передает ОВД-Инфо, ФСБ утром провела обыски у двух активистов "Артподготовки" из Энгельса - Дмитрия Пешкова и Александра Мололкина. К Пешкову силовики явились домой; он успел эсэмэской оповестить товарищей о визите. К Мололкину пришли уже на работу и, предъявив удостоверения, также поехали с ним домой. У обоих оппозиционеров изъяли компьютеры и мобильники.

В квартире, где прописан Германов, также прошел обыск.

Об обыске у Рыжова не сообщается.

24 октября судья Октябрьского райсуда Саратова Елена Леднева назначила Рыжову 80 часов обязательных работ за организацию "прогулки свободных людей" 8-го числа того же месяца. Леднева объявила оппозиционера виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение законодательства о митингах).

41-летний Германов, по информации "Свободных новостей", в 2014 году уже был осужден по статье 282 УК. Какой приговор ему вынесли, не уточняется.

С лета нынешнего года против сторонников Мальцева фабрикуют уголовные дела. Одно открыто против самого лидера "Артподготовки". В начале июля Мальцев бежал из России и некоторое время спустя объявился во Франции. Активист Роман Губайдуллин из Балахны, Нижегородская область, в конце августа был отправлен в СИЗО. Алексей Политиков, один из ближайших сторонников Мальцева, 18 октября получил два года общего режима по "делу 26 марта".

26 октября судья Красноярского крайсуда Андрей Малякин объявил "Артподготовку" экстремистской организацией. После вступления решения в силу достаточно будет одного подозрения в причастности к этой структуре, чтобы сфабриковать дело по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации либо участие в таковой), санкция которой составляет до 10 лет колонии.

Между тем на другой день, 27-го числа, двое активистов "Артподготовки" - Юрий Корный и Андрей Кептя - были арестованы по более тяжкой - террористической - статье кодекса. Согласно фабуле дела, оппозиционеры намеревались при помощи бензина поджечь на Манежной площади Москвы поддоны с сеном, которые остались после прошедшего там фестиваля "Наш продукт".

В понедельник в Татарии после обысков были задержаны двое активистов "Артподготовки": в Казани - Альберт Муратов, в Альметьевске - Сергей Андреев.

Ранее в среду стало известно, что в Красноярске по делу о массовых беспорядках арестован активист Роман Марьян.

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01.11.2017
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