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Судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко приговорил фигуранта "дела 26 марта" Алексея Политикова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает корреспондент "Граней" из зала суда. Именно такого наказания для подсудимого тербовал прокурор.

Дело Политикова рассматривалось в особом порядке. Обвиняемый полностью признал вину по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Ему вменялось нападение на капитана полиции Александра Швецова на антикоррупционной акции 26 марта.

Адвокат Сергей Бадамшин отметил, что лечение хронических заболеваний Политикова, у которого мочекаменная болезнь, возможно только на свободе, в колонии невозможно не переохлаждаться. "Считаю, что исправление подсудимого уже достигнуто", - отметил Бадамшин, подчеркивая, что Политиков находился под арестом более четырех месяцев, с 11 июня. Адвокат попросил не назначать подсудимому наказания, связанного с реальным лишением свободы.

"Больше всего я хочу вернуться к своей жене и детям. Совершенное мной действие носило случайный характер, о чем сильно сожалею, являлось импульсивным поступком. В содеянном раскаиваюсь и прошу прощения у Швецова Александра", - сказад Политиков в последнем слове.

Политиков - один из ключевых активистов "Артподготовки" Вячеслава Мальцева. 10 июня Политиков был задержан в "народном доме" - личном доме Мальцева в деревне Лохино Одинцовского района в нескольких километрах от Москвы, где находится штаб "Артподготовки" и где последние месяцы жили ближайшие сторонники ее лидера. На следующий день судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская отправила задержанного в СИЗО. Позже арест Политикова продлили до 11 октября.

Согласно фабуле дела, на антикоррупционной акции 26 марта, пытаясь воспрепятствовать задержанию Мальцева, оппозиционер напал на капитана 2-го оперативного полка столичного УМВД Швецова, "совершив силовой обхват и сжатие его туловища, хватая его за предметы одежды", а также пытался повалить Швецова на землю и один раз ударил его кулаком в живот. Как утверждается, от этого полицейский "испытал физическую боль".

Политзек в ходе следствия не признавал вину и от дачи показаний отказывался.

Однако 19 сентября Политиков подал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке. По словам Бадамшина, решение полностью принадлало его подзащитному. Политиков принял его после ознакомления с материалами дела. "Это было желание и право Алексея прежде всего. Мы с моим коллегой Элифхановым (Игорь Элифханов, адвокат Мальцева. - Ред.) обсудили с Алексеем его просьбу. Соответственно, позиция адвоката всегда основывается на воле подзащитного", - отметил Бадамшин.