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новость В Новосибирске арестован организатор Русского марша Добрынин

09.11.2017
Вячеслав Добрынин. Фото: tayga.info
Вячеслав Добрынин. Фото: tayga.info
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В Новосибирске отправлен в СИЗО организатор Русского марша, активист "Артподготовки" Вячеслав Добрынин. Об этом сообщает региональный главк СКР, не упоминая имени арестованного. О том, что речь идет о Добрынине, пишет "Тайга.инфо".

Следствие ведет 1-й отдел по расследованию особо важных дел областного управления ведомства. 39-летнему Добрынину вменены часть 3 статьи 212 (призывы к массовым беспорядкам; до двух лет колонии) и часть 1 статьи 30 - часть 2 статьи 212 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках; до четырех лет).

Согласно фабуле дела, в нынешнем году Добрынин "совместно с единомышленниками" опубликовал "посредством одного из интернет-мессенджеров" сообщения с призывами к протестам 4 и 5 ноября нынешнего года.

СКР заявляет о пресечении "их противоправной деятельности" полицией и ФСБ. Между тем о привлечении кого-либо из "единомышленников" в публикации не говорится.

В ходе обысков по делу, как утверждается, нашли 20 коктейлей Молотова, рации, ножи, а также гладкоствольное ружье и патроны к нему.

В нынешнем году мэрия Новосибирска не согласовала Русский марш, причем о своем решении уведомила уже по истечении предельного срока, установленного законом. Несмотря на незаконный отказ, оппозиционеры прошли 4 ноября намеченным маршрутом под присмотром полиции. Задержаний не было.

Между тем 5-го числа, которое лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев объявил днем революции, омоновцы задержали в Первомайском сквере около 20 протестующих. Большинство, кроме Добрынина и Плотникова, в ночь на 6 ноября освободили. Между тем Добрынина, а также лидера областного отделения Партии националистов Анатолия Плотникова, по данным "Тайги.инфо", отправили в ИВС и там допрашивали как раз по делу о массовых беспорядках.

Вменили ли что-то Плотникову и если да, то какую меру пресечения ему избрали, на ВК-странице регионального отделения его партии не сообщается.

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09.11.2017
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